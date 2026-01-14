Regierungsexperten fordern ein Umdenken beim Alkohol

ARCHIV - 13.06.2021, Berlin: Nach der Verleihung vom Orden der Künste und der Literatur »Officier des Arts et Lettres« wird in der französischen Botschaft angestoßen. (zu dpa: »Kater-Gegenmittel aus aller Welt«) Foto: Jens Kalaene/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Alkoholische Getränke sind in Deutschland zu billig, finden Gesundheitspolitiker von SPD und CDU. Sie bringen als Präventionsmaßnahme höhere Preise für alkoholische Getränke ins Gespräch. Und tatsächlich, Alkoholika sind in der Republik billiger als in einem anderen europäischen Land. Auch wenn laut Statistik gerade bei einem Teil der jungen Menschen weniger konsumiert wird, ist die Alltagsdroge doch noch für viele Volkskrankheiten ursächlich und belastet das Gesundheitssystem wie kaum ein anderes Genussmittel.

Nach älteren Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO ist der Alkoholkonsum in Deutschland vergleichsweise hoch. Im Jahr 2022 hat jeder Bürger ab 15 Jahren im Jahr 11,2 Liter reinen Alkohol getrunken – das entspricht umgerechnet 448 Halbliter-Gläsern Bier. Zehn Jahre zuvor war es noch ein Liter reiner Alkohol mehr. Europaweit liegt Deutschland damit gemeinsam mit Frankreich und Portugal auf Platz neun. In Rumänien wurden 17,1 Liter reiner Alkohol pro Kopf getrunken. Es folgten Lettland (14,7 Liter) und Tschechien (13,7 Liter). Zurückhaltender waren die Menschen in den Mittelmeerländern Griechenland (7,0 Liter pro Kopf), Malta (6,2 Liter) und Zypern (5,2 Liter).

Ärztepräsident für neue Abgaben auf Alkohol, Tabak und Zucker

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, wirbt für eine neue Abgabe auf Alkohol, Tabak und Zucker. Bei einer wirkungsvollen, zweckgebundenen Verwendung könnte sich wahrscheinlich »eine Mehrheit dem anschließen«, sagte Reinhardt bei einer Pressekonferenz der Bundesärztekammer in Berlin. »Es wäre sinnvoll, das zu tun und die daraus entstehenden Einnahmen dem Gesundheitswesen zuzuführen.« Reinhardt bedauerte, dass Lobbygruppen auf so eine Forderung hin Verbotsvorwürfe erhöben. Der Allgemeinarzt verwies auf Großbritannien, wo infolge einer Zuckersteuer zuckerhaltige Getränke teurer geworden seien. Diabeteszahlen könnten so sinken. »Das erfordert einen gewissen politischen Mut«, räumte Reinhardt ein.

Darauf nehmen jetzt die Gesundheitsexperten der schwarz-roten Regierungskoalition in Berlin Bezug. Dr. Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD Bundestagsfraktion sagt: »Die SPD-Bundestagsfraktion steht seit jeher für eine klare, gesundheitsorientierte Präventionspolitik. Alkoholkonsum gehört zu den größten vermeidbaren Ursachen schwerer Erkrankungen - von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Leber- und Krebserkrankungen bis hin zu psychischen und sozialen Folgen. Jeder Schritt, der geeignet ist, insbesondere junge Menschen vor riskantem Konsum zu schützen, ist daher im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu begrüßen. Aus gesundheitsökonomischer Sicht ist die derzeitige Besteuerung von Alkohol in Deutschland nicht mehr zeitgemäß.«

Forderungen nach höheren Steuern auf Alkohol griffen somit ein wichtiges Thema auf: »Wie können wir Anreize so gestalten, dass sie Gesundheit fördern und Folgekosten verringern? Steuererhöhungen können dabei ein wirksames Instrument sein - wenn sie klug ausgestaltet sind. Grundsätzlich ist es sinnvoll, über eine maßvolle und zielgerichtete Erhöhung der Alkoholsteuern zu sprechen.« Internationale Erfahrungen zeigten, dass höhere Preise insbesondere bei hohem und riskantem Konsum wirksam sein können, ohne maßvollen Konsum unverhältnismäßig einzuschränken. Entscheidend dabei sei, gesundheitspolitische Ziele klar in den Mittelpunkt zu stellen und soziale Aspekte mitzudenken.

»Klar ist aber auch: Steuerpolitik allein reicht nicht. Wir brauchen ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Prävention von Sucht- und Konsumfolgen - von Preisanreizen über Werbe- und Sponsoringbeschränkungen bis hin zu gezielter Aufklärung und Beratungsangeboten. Hier geht es um Bewusstsein, Bildung und Verantwortung«, so Pantazis

Unterstützung von den Christdemokraten

Simone Borchardt, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt ihren Kollegen, wie folgt, auch wenn sie eine reine Erhöhung der Alkoholsteuer aus gesundheitspolitischer Sicht für den falschen Ansatz hält: »Steuermehreinnahmen verschwinden im allgemeinen Haushalt und entfalten keine gezielte präventive Wirkung. Wer es ernst meint mit Gesundheits- und Suchtprävention, muss Mittel dort einsetzen, wo sie konkret helfen. Ich plädiere deshalb für eine klare Trennung von Steuerpolitik und Gesundheitspolitik. Sinnvoller als eine pauschale Steuererhöhung ist eine zweckgebundene Abgabe, deren Einnahmen verbindlich in Prävention, Aufklärung, Suchthilfe und die Behandlung alkoholbedingter Erkrankungen fließen. Dabei sollte der Fokus auf hochprozentigem Alkohol liegen, wo die Risiken für Abhängigkeit und schwere Folgeschäden besonders hoch sind.«

Aus gesundheitspolitischer Sicht stehe sie zudem einem Verbot des begleiteten Trinkens offen gegenüber. »Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen, dass ein früher Alkoholkonsum das Risiko für Abhängigkeit, gesundheitliche Folgeschäden und problematische Konsummuster im späteren Leben deutlich erhöht. Gerade das jugendliche Gehirn ist besonders anfällig für die schädlichen Wirkungen von Alkohol.« Das begleitete Trinken vermittle Jugendlichen ein widersprüchliches Signal. Einerseits warne die Gesellschaft vor den Risiken von Alkohol, andererseits erlaube sie den Einstieg bereits im Alter von 14 Jahren. Diese Inkonsistenz schwäche die Prävention und erschwere glaubwürdige Aufklärung, so Borchardt.

Eine Einschränkung könne einen wichtigen Beitrag leisten, den Erstkontakt mit Alkohol zeitlich nach hinten zu verschieben und klare, leicht verständliche Regeln zu schaffen. Internationale Erfahrungen zeigen, dass spätere Einstiegsalter mit geringeren Konsummengen und weniger alkoholbedingten Schäden einhergehen. »Entscheidend ist jedoch, dass ein Verbot nicht isoliert betrachtet wird. Es muss eingebettet sein in eine umfassende Präventionsstrategie mit verlässlicher Aufklärung, Stärkung der Elternverantwortung und gut erreichbaren Hilfsangeboten für Jugendliche. Gesundheitspolitik darf hier nicht symbolisch bleiben, sondern muss messbar wirksam sein.« (GEA)