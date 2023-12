Politiker aus der Region würdigen Wolfgang Schäuble

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach dem Tod von Wolfgang Schäuble haben Politiker fast aller Parteien den früheren Bundestagspräsidenten und Bundesminister vor allem als engagierten Demokraten und überzeugten Parlamentarier gewürdigt. Schäuble habe entscheidende Jahre der Bundespolitik maßgeblich geprägt, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). »Als einflussreicher Politiker war Wolfgang Schäuble ein streitbarer und mitunter unbequemer, aber am Ende doch fairer politischer Geist«, sagte der im Sigmaringer Stadtteil Laiz wohnende Regierungschef. Er sei sehr beeindruckt gewesen von der politischen Urteilskraft und dem unabhängigen Denken des CDU-Politikers. Auch aus der Region gibt es Reaktionen auf den Tod von Schäuble. So teilten Tübingens parteiloser Oberbürgermeister Boris Palmer und der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth in den sozialen Netzwerken ihre Erinnerungen.

Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft aus Bad Urach

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen (parteilos)

Michael Donth, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Reutlingen

CDU-Stadtverband Metzingen

Uni Tübingen machte Schäuble zum Ehrendoktor

Die Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften sowie das Sportinstitut der Eberhard-Karls-Universität Tübingen hatten Schäuble im November 2009 die Ehrendoktorwürde für seine Verdienste um den Sport verliehen. Das durch Schäuble entscheiden mitgeprägte gesamtdeutsche Sportsystem habe trotz vieler ungelösten Fragen international Vorbildcharakter, sagte Helmut Digel, der damalige Direktor des Instituts für Sportwissenschaft.

Schäuble war am Dienstagabend im Kreise seiner Familie zu Hause gestorben. Er war in seiner langen politischen Laufbahn Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er. Mit ihm sind Jahrzehnte deutscher Politik verbunden, so handelte er unter anderem nach dem Mauerfall in der DDR den Einigungsvertrag mit aus. (dpa/GEA)