Neuer Chef beim BND: Zahnloser Wachhund

Regierungschef Friedrich Merz und Kanzleramtsminister Thorsten Frei haben bei der Besetzung der Spitze des BND eine gute Wahl getroffen. Der Diplomat Martin Jäger hat in seiner Karriere immer wieder bewiesen, dass er krisenfest ist. Eine Eigenschaft, die er im neuen Amt brauchen wird, wie die Zuspitzungen im Nahen Osten und zwischen der Nato und Russland ebenso belegen wie die Berichte, nach denen Datenhändler die Handynummern des Kanzlers und von Kabinettsmitgliedern im Netz anbieten. Die Abwehr gegen Gefahren von außen muss verstärkt werden. Zugleich brauchen Regierungen verlässliche Informationen, um sich ein eigenes Bild machen und souverän handeln zu können.

Doch der BND ist in einer ähnlich schlechten Verfassung wie die Bundeswehr. Frühere Präsidenten nennen ihn »zahnlosen Wachhund mit Maulkorb und Eisenketten«. Die Politik hat ihm immer engere Fesseln verpasst und aus einem schlagkräftigen und renommierten Nachrichtendienst ein behäbiges Amt gemacht, das selbst in Krisengebieten kein Telefon ohne richterlichen Beschluss mehr überwachen darf. Wer aber exklusive und frühzeitige Informationen erwartet, muss den Dienst personell, technisch und mit Kompetenzen stärken, statt ihm nur mit Misstrauen oder Gleichgültigkeit zu begegnen.

