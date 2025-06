Neue Kräne in der Nazi-Bauruine

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRNBERG. Deutschlands größte Bauruine aus der Zeit des Nationalsozialismus ist derzeit wieder eine Baustelle. Für rund 300 Millionen Euro setzt das Stuttgarter Architektenbüro LRO (Lederer Ragnarsdottir Oei) einen mit Efeu bewachsenen grünen Würfel in den monströsen U-förmigen Rundbau, der an das Kolosseum in Rom erinnert und in dem eine überdachtet Kongresshalle für die Reichsparteitage der NSDAP hätte entstehen sollen. Die Bauarbeiten wurden jedoch bei Kriegsbeginn 1939 eingestellt und nie wieder aufgenommen. Nun soll im Inneren des Rundbeine Interimsoper werden, für die Zeit, in der das historische Opernhaus in der Nürnberger Innenstadt saniert wird. Bereits anfang 2026 soll das Richtfest sein.

»Eigentlich hätte das Interim nur für 10 Jahre bespielt werden sollen, doch dann hat man festgestellt, dass es mindestens 25 Jahre in Betrieb sein muss, damit es förderungsfähig ist«, erklärt Robert Kofer. Kofer ist pensionierter Lokalredakteur des Donaukurier und führt über das riesige Reichsparteitagsgelände, das sechs mal so groß ist, wie die historische Altstadt. Die Interimsoper ist nicht unumstritten. Die Kosten teilen sich die Stadt Nürnberg, das Land Bayern und die Europäische Union. »Unser Ministerpräsident Markus Söder kommt aus Nürnberg und lässt seiner Heimatstadt immer wieder gerne mal was zukommen«, sagt Kofer.

Dass die historische Bauruine überhaupt bebaut werden darf, liegt daran, dass es als Erinnerungsort und nicht als Gedenkstätte klassifiziert ist. »Es wurde argumentiert, dass hier an der Baustelle keine Zwangsarbeiter eingesetzt waren«, erklärt Kofer. Zwar wurden 1939 Granitplatten aus den Steinbruch des Konzentrationslager Flossenbürg geliefert, aber bevor sie verbaut werden konnten wurden die Bauarbeiten wegen des Kriegsbeginns eingestellt. Kofer kann der Argumentation nicht folgen: »Für mich ist das hier eine Gedenkstätte. Es gibt ja immer weniger Zeitzeugen, aber hier sieht man den Größenwahn der Nationalsozialisten und wie er zu Fall kam.«

»Hier sieht man den Größenwahn der Nationalsozialisten und wie er zu Fall kam«

Der Entwurf sei ein längerer Prozess gewesen, sagt Architektin Katja Pütter. »Wir haben uns mit einer Historikerin, die auf dem Gelände führt, zusammengesetzt und beratschlagt, ob wir an der Ausschreibung teilnehmen sollen«, sagt sie dem GEA. »Ich habe Respekt vor der Geschichte, aber wir sollten nicht zu viel Scheu haben, diese Orte der Öffentlichkeit wieder zurückzugeben.« Man könne das Gelände »nicht einfach so lassen«. Allerdings sei schnell klar gewesen: »Mit normaler Architektur kommen wir nicht an, gegen diese Überwältigungsarchitektur«. Die Architektur der Kongresshalle habe eine Art sakralen Charakter: »Alles ist zu groß, die Fenster, die Flure, die Türen. Es war darauf angelegt, dass sich der einzelne Mensch klein fühlt.« Deshalb habe man sich für eine »Nicht-Architektur« entschieden. Die Idee bei m Entwurf des mit Efeu bewachsenen Betonwürfels war, dass das Gelände vor der Nazizeit ein Wald war und man »wieder etwas grün zurückgeben« wolle, erklärt Pütter. Als LRO gemeinsam mit dem Generalunternehmer Reisch aus Bad Saulgau an der Ausschreibung teilgenommen habe, sei bereits klar gewesen, dass ein bestimmtes Baufenster in der Bauruine bebaut werden muss. Zuvor habe es bereits einen Wettbewerb gegeben, bei dem es Entwürfe für äußere Anbauten und auch ein Konstrukt im benachbarten See gegeben habe. Dass das Gebäude nach der Renovierung der alten Oper wieder zurückgebaut wird, glaubt Architektin Pütter nicht: »Nichts steht so lange wie ein Interim«.

Die gigantische Bauruine – Pütter mag das Wort nicht, weil sie keinen Ruinencharakter sieht – ist fast 40 Meter hoch, hätte aber doppelt so hoch werden sollen – 1,5 mal so groß wie das Kolosseum, das als Vorbild diente. In den zwölf Meter hohen Säulengängen kommt sich ein Mensch klein vor. Doch dem Nazi-Stararchitekten Albert Speer war die Kongresshalle nach dem Entwurf des Nürnberger Architekten Ludwig Ruff nicht monumental genug. Sein auf der anderen Seite eine zwei Kilometer langen Paradestraße geplantes Deutsches Stadion hätte 400.000 Menschen fassen sollen. Davon ist heute allerdings nichts mehr zu sehen.

Die Stadt Nürnberg hat sich nach dem Krieg schwergetan mit ihrer Nazi-Bauruine. 1959 beschloss der Gemeinderat sie zu einem Fußballstadion mit 82.000 Plätzen umzubauen. Doch das scheiterte an den Kosten. Zudem gaben die Amerikaner 1961 das städtische Stadion zurück – das heutige Max-Morlock-Stadion des 1. FC Nürnberg. Eine wie von Ruff vorgesehene Überdachung wurde immer wieder geprüft – die Halle hätte dann 120.000 Menschen gefasst. Doch das Vorhaben scheiterte immer wieder am Geld. Eine Investorengruppe plante 1987 das Areal in eine Shoppingmall mit Freizeitpark und Schwimmbad umzubauen. doch der Gemeinderat lehnte die Pläne ab, da SPD und Grüne »einen historischen Fehlgriff in der kommerziellen Nutzung« sahen.

»Wir sollten nicht zu viel Scheu haben, diese Orte der Öffentlichkeit wieder zurückzugeben«

Tatsächlich waren große Teile der Bauruine von 1972 bis 2006 als Warenlager an das Versandhausunternehmen Quelle vermietet. »Ich habe da als Ferienjobber gearbeitet. Dass es ein Nazibau war, wurde nie thematisiert. Das Gebäude ist nach dem Krieg einfach so vom Himmel gefallen«, erinnert sich Kofer. Im Inneren des U-förmigen Baus sei ein Parkplatz für abgeschleppte Falschparker gewesen. In einem der beiden Kopfbauten an der Spitze des U-förmigen Baus sind seit 1963 die Nürnberger Symphoniker mit Probenraum und Konzertsaal für 500 Menschen untergebracht. Ihr Intendant positionierte sich gegen den Bau der Oper im Inneren der Kongresshalle, auch wegen des Lärms der Baustellenfahrzeuge direkt an seinem Probenraum.

2003 eröffnete in einem Teil der Kongresshalle das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. Der Architekt Günther Domenig trieb dazu einen begehbaren Pfahl in die ursprüngliche Architektur. Die Dauerausstellung wird allerdings derzeit umgebaut und ist derzeit nur in reduzierter Form zu besichtigen.

Der Torso der Kongresshalle ist nur ein kleiner Teil des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes, das heute noch intensiv genutzt wird. Vor allem das Zeppelinfeld – das so heißt seit 1909 dort ein Zeppelin landete - wird intensiv bespielt. Von der Steintribühne der Nationalsozialisten dort – die an den Pergamonaltar erinnerte- ließ die Stadt in den 1950er-Jahren den Säulengang sprengen – angeblich wegen Baufälligkeit. »Damals gab es noch keinen Denkmalschutz – damals gab es nur Vergangenheitsbewältigung mit Dynamit«, kommentiert Kofer. Heute kann man von der Zeppelintribüne aus Start und Ziel der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft sowie eine der Hauptbühnen des Rock-im-Park-Festivals verfolgen. Außerhalb dieser Veranstaltung spielt dort eine American-Football-Mannschaft – die Amerikaner führten die Sportart ein, als sie das Zeppelinfeld zum Soldier’s Field umbenannten.

Für Pütter ist Bauen im Bestand die Aufgabe der Gegenwart. Es gebe zunehmend viele Anbauten, Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Gebäuden, die teilweise unter Denkmalschutz stehen. Sie denkt dabei auch an die Umnutzung von Kirchengebäuden. »Auch wenn es beispielsweise beim Hospitalhof in Stuttgart eine gewisse Belastung aus der Vergangenheit gab, ist die Oper in Nürnberg für uns einzigartig, was die historische Belastung angeht. Alleine weil hier jeden Tag viele Schulklassen herkommen. « (GEA)