Neue Kolonialisierung durch wirtschaftliche Abhängikeit

REUTLINGEN. Knapp 150 Jahre ist es her, dass das Zeitalter des Imperialismus begann und ein Viertel Jahrhundert später wieder endete. Und obwohl erst in den vergangenen Jahren die Landnahme durch Großmächte mit militärischen Mitteln wieder in Mode gekommen ist, so tobt besonders in Afrika ein verdeckter Imperialismus durch Stellvertreterkriege und wirtschaftliche Landnahmen. Während der Westen die Länder dort lange Zeit, auch zum eigenen Vorteil, entwickeln wollte, gehen die Großmächte aus dem Osten deutlich radikaler vor. Der Zwang in die wirtschaftliche Abhängigkeit geschieht aber nicht nur in der Ferne, sondern auch in der Europäischen Union.

Der neue Wirtschaftsimperialismus scheint besonders für China nicht nur Machtinstrument, sondern auch Absicherung gegen andere Großmächte zu sein. So hat Chinas Außenhandel trotz des jüngsten Zollkonflikts mit den USA und globaler Handelsstreitigkeiten im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss erreicht. Nach Daten des chinesischen Zolls stiegen die Exporte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf einen Gesamtwert von rund 3,8 Billionen US-Dollar (derzeit rund 3,26 Billionen Euro) an. Besonders stark legten die Ausfuhren der exportgetriebenen Volkswirtschaft 2025 nach Afrika (25,8 Prozent) und in den Raum der südostasiatischen Asean-Staaten (13,4 Prozent) zu.

Zuckerbrot und Zwang

Um den Export zu verbessern, organisiert China öffentlich auch Veranstaltungen, die harmlos anmuten, wie beispielsweise im vergangenen Jahr den ersten Xingsha-Afrika-Kaffeekarneval. Kaffee soll dabei als Brücke dienen, um die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und Afrika zu fördern. Doch den größten Einfluss sichert sich Peking mit massiven Infrastrukturmaßnahmen oder Krediten im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative (BRI, manchmal auch Neue Seidenstraße genannt). Diese führt zu einer starken Abhängigkeit und wachsender Verschuldung vieler afrikanischer Staaten. China sichert sich dadurch den Zugang zu Rohstoffen und verdrängt durch Firmengründungen traditionelle Einflussbereiche der USA oder Europas.

Wladimir Putin (r), Präsident von Russland, und Abiy Ahmed, Premierminister von Äthiopien, geben sich während ihres Treffens am Vorabend des Russland-Afrika-Gipfels die Hand. Kremlchef Putin hat vor dem russischen Afrika-Gipfel einen Ausbau der Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents angekündigt. Foto: Foto: -/POOL TASS Host Photo Agency/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++/dpa

China und Russland machen auch vor östlichen EU-Staaten und Anwärtern nicht halt. So bauen die Großmächte mit obengenannten Projekten ihren Einfluss auf dem Balkan und den angrenzenden ehemaligen Ostblockstaaten aus. Auch mit der Türkei soll es Kooperationen und Kontaktaufnahmen geben. China ist der zweitwichtigste Importpartner Chinas und trotz der geopolitischen Spannungen ist Russland für den Staat am Bosporus immer noch einer der wichtigsten Lieferanten für Agrarprodukte und Energie.

Militärische Sonderoperationen

In Afrika hingegen setzt Russland beim Ausbau seines Einflusses in Afrika auch verstärkt auf militärische Zusammenarbeit. Moskau liefert Waffen, schickt Söldner (wie die sogenannte »Wagner-Gruppe«) oder bietet hausgemachte Propaganda im Gegenzug für Wirtschaftspartnerschaften oder freien Zugang zu Rohstoffen oder Bodenschätzen. Meist werden undemokratische Regime unterstützt, um auch hier die westliche Präsenz zu verdrängen und neue Märkte zu erschließen. Dies führt allerdings oft zur Destabilisierung ganzer Regionen. Russische Streitkräfte sollen oder sind im Niger, in Libyen, in Mali, sowie in Äquatorialguinea oder der Zentralafrikanischen Republik und in Burkina Faso stationiert. In Mali sorgte die Einmischung aus Moskau dafür, dass EU-Missionen beendet wurden und sich die Bundeswehr 2024 aus dem Land zurückzog. Auch im Konflikt im Sudan sollen laut manchen internationalen Beobachtern russische Söldner involviert sein. (GEA)