Nato reagiert auf Russland: Balance zwischen Abschreckung und Deeskalation

REUTLINGEN. Der Ton wird rauer: Die Nato kündigt in Richtung Russland an, bei Grenzverletzungen künftig gegebenenfalls nicht nur Drohnen, sondern auch Kampfjets abzuschießen. Damit reagiert der Nordatlantikpakt auf die jüngsten Provokationen. Dabei fällt es zunehmend schwerer, die Balance zu finden zwischen Deeskalation und Abschreckung.

Drohnen über Polen, Kampfjets in Estlands Luftraum, Cyberangriff auf Flughäfen in Europa, unbemannte Flugkörper über den Flughäfen von Kopenhagen und Oslo: Die Zwischenfälle, die Russland zugeschrieben werden, häufen sich zurzeit derart, dass ein Versehen zunehmend unwahrscheinlich wird. Stattdessen ist davon auszugehen, dass Kremlchef Putin die Nato testen will: ihre technische Ausrüstung für Früherkennung und Luftabwehr, ihren Willen zur Verteidigung des Bündnisgebiets und zur Unterstützung bedrohter Partner. Putin geht geschickt vor, setzt kleine Nadelstiche, bewegt sich in der Grauzone: Unfälle sind oft nicht ausgeschlossen, die Urheber unklar, die Attacken nicht massiv genug für Gegenschläge. Damit hatte der Kremlchef bislang Erfolg, darum geht er jetzt einen Schritt weiter: Bisher griff er junge Nato-Mitglieder an der Ostflanke an, jetzt dringt er ins Nato-Kernland vor.

Das westliche Verteidigungsbündnis muss diesen Übergriffen Einhalt gebieten. Mit seiner Ansage, eventuell auch bemannte russische Kampfjets abzuschießen, setzt Generalsekretär Rutte ein klares Signal. Dass er einen Automatismus ablehnt, spricht für seine Besonnenheit. Andernfalls hätte Putin einen Vorwand, gezielt einen Krieg mit der Nato loszutreten. Das Bündnis (inklusive USA) muss jetzt Geschlossenheit demonstrieren, kritische Infrastruktur besser schützen und notfalls auch russische Kampfjets unschädlich machen - aber nur, wenn sie sich unmissverständlich Städten oder zentralen Einrichtungen auf Nato-Gebiet nähern. (GEA)

