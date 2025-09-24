Nato-Bündnisfall: Nicht wann, sondern wie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es ist eine dünne, rote Linie, auf der Kreml-Chef Wladimir Putin balanciert. Denn keiner kann wirklich denken, dass die militärischen Nadelstiche an der Nato-Ostflanke nur gehäufte Unachtsamkeiten einzelner russischer Soldaten oder Kommandeure sind. Es gehört schon ein gewisser Wagemut dazu, den Westen so zu reizen, dass der Igel wieder Schwert und Schild herausholt - wie einst im Kalten Krieg.

Die Gefahr dabei ist, und das ist eine weitere Parallele zum Ost-West-Konflikt, dass irgendjemand, der am Abzug sitzt, die Nerven verliert. Genau darauf setzt Putin. Einerseits um sein Narrativ vom bösen Westen weiter zu nähren und um die Russen hinter sich zu vereinen.

Sollte eine Eskalation grausige Wahrheit werden, müssen wir uns in Deutschland nicht fragen, ob wir im Bündnisfall handeln müssen, sondern wie dieses Handeln aussehen wird. Denn rudert der Westen dann ein weiteres Mal zurück, wird sich Putin erst recht auf den Vormarsch begeben.

