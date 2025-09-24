Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Nato-Bündnisfall: Nicht wann, sondern wie

Seit den gehäuften »Zufällen«, bei denen russische Drohnen oder Flugzeuge Nato-Luftraum verletzen, diskutiert die Republik über den Bündnisfall. Geht das Austesten von Grenzen so weiter, scheint dieser nur eine Frage der Zeit zu sein. Die wichtigere Frage ist dann nicht, ob, sondern wie, Deutschland mit eingreift, kommentiert GEA-Nachrichten-Chef David Drenovak.

Der Vorfall im estnischen Luftraum war bisher der brisanteste.
Der Vorfall im estnischen Luftraum war bisher der brisanteste. Foto: Grafik: dpa/dpa
REUTLINGEN. Es ist eine dünne, rote Linie, auf der Kreml-Chef Wladimir Putin balanciert. Denn keiner kann wirklich denken, dass die militärischen Nadelstiche an der Nato-Ostflanke nur gehäufte Unachtsamkeiten einzelner russischer Soldaten oder Kommandeure sind. Es gehört schon ein gewisser Wagemut dazu, den Westen so zu reizen, dass der Igel wieder Schwert und Schild herausholt - wie einst im Kalten Krieg.

Die Gefahr dabei ist, und das ist eine weitere Parallele zum Ost-West-Konflikt, dass irgendjemand, der am Abzug sitzt, die Nerven verliert. Genau darauf setzt Putin. Einerseits um sein Narrativ vom bösen Westen weiter zu nähren und um die Russen hinter sich zu vereinen.

Sollte eine Eskalation grausige Wahrheit werden, müssen wir uns in Deutschland nicht fragen, ob wir im Bündnisfall handeln müssen, sondern wie dieses Handeln aussehen wird. Denn rudert der Westen dann ein weiteres Mal zurück, wird sich Putin erst recht auf den Vormarsch begeben.

