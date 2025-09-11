Mord an Charlie Kirk: Im Deckmäntelchen der Verfassung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Podcaster Charlie Kirk, eine der bekanntesten rechtskonservativen Stimmen der USA, ist einem Attentat zum Opfer gefallen. Die furchtbare Bluttat zeigt in erschreckender Weise, welche Geschütze im politischen Wettbewerb der USA mittlerweile aufgefahren werden. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Es ist bedauerlicherweise nicht der erste Vorfall dieser Art in der jüngeren Geschichte der längst nicht mehr so Vereinigten Staaten von Amerika. Erst im Juni wurden die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und ihr Ehemann Mark in ihrem Haus in Minnesota erschossen. Nicht weit davon entfernt wurden zuvor der Demokrat John Hoffman und seine Ehefrau Yvette durch Schüsse schwer verletzt. Und auch auf Donald Trump wurde bereits im Wahlkampf geschossen, ein weiterer Anschlag auf ihn nur knapp verhindert.

Ohne Mäßigung droht Bürgerkrieg

So verabscheuungswürdig all diese Taten auch sein mögen, verwundern können sie doch kaum. Der zweite Verfassungszusatz gewährt jedem US-Bürger das Recht darauf, eine Waffe zu tragen. Der Grundgedanke dabei ist, dass das amerikanische Volk das Recht - wenn nicht gar die Pflicht - hat, sich gegen die staatliche Obrigkeit zu erheben, sollte diese versuchen, die verfassungsmäßige Ordnung abzuschaffen. Dass der ein oder andere selbsternannte Patriot dieses Szenario nun als gegeben ansieht und unter dem Deckmäntelchen der Verfassung zur Tat schreitet, darf einen angesichts der radikalen Agenda der Trump-Gefolgschaft kaum überraschen. Die beiden politischen Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber und beanspruchen jeweils für sich die Rolle des Verteidigers der amerikanischen Lebensart. Wenn sich nicht bald Stimmen der Mäßigung Gehör verschaffen, droht den USA erneut ein blutiger Bürgerkrieg. Im Gegensatz zum letzten dürfte sich das Kräfteverhältnis jedoch gewandelt haben. Das Recht auf Waffenbesitz, das die Demokratie eigentlich schützen sollte, könnte ihr am Ende den Todesstoß versetzen - welch Ironie.

