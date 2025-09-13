Militärmanöver von Russland und Nato: Spiel mit dem Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Abschreckung oder Eskalation: Mit ihrem Militärmanöver an der Ostflanke bewegt die Nato sich auf einem schmalen Grat. Nicht nur, weil Russland und Belarus zeitgleich auf der anderen Seite der Grenze ihre Truppen zu Übungen zusammenziehen. Sondern auch, weil russische Drohnen über polnischem Staatsgebiet das ohnehin angespannte Ost-West-Verhältnis zuletzt weiter verschärft haben.

Die Nato-Operation folgt der Logik des Kalten Kriegs: Sie soll die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstverteidigung glaubhaft demonstrieren. Die Botschaft an Russland ist klar: Wag keinen Angriff, der Gegenschlag wäre schmerzhaft. Auf diese Drohgebärde muss die Nato sich einlassen, denn Friedfertigkeit missversteht Kremlchef Putin scheinbar als Schwäche und als Einladung zum Übergriff. In böser Erinnerung geblieben ist die letzte gemeinsame Truppenübung von Russland und Belarus im Jahr 2021: Sie diente zur Vorbereitung der Attacke auf die Ukraine.

Trotzdem birgt die Machtdemonstration der Nato Risiken: Wie leicht kann es zu versehentlichen Zusammenstößen der gegnerischen Militärs und zur unbeabsichtigten Zuspitzung des Konflikts kommen. Die russischen Drohnen im polnischen Luftraum waren womöglich solch ein Fehler. Experten vermuten jedoch eher, dass mit gezielten Provokationen Grenzen ausgetestet werden sollen: Wie weit kann Russland gehen, bevor die Nato einschreitet? Würde der Nordatlantikpakt für Polen in den Krieg ziehen?

Putin spielt mit dem Feuer. Die Nato muss dafür sorgen, dass es nicht zum Weltbrand kommt. Bisher meistert sie diese Aufgabe gut: Generalsekretär Rutte reagiert besonnen, hält sich zurück mit Interpretationen des Drohnen-Vorfalls, kündigt aber die Verstärkung der Flugabwehr über Polen an. Damit ergreift er eine rein defensive Maßnahme und verzichtet auf Vergeltung. Auch die Gegenseite scheint nicht interessiert an der Ausweitung des Konflikts: Bei der Kriegs-Simulation im Osten setzen Russland und Belarus weniger Soldaten ein als üblich und verschieben sie weg von der polnischen Grenze und rein ins weißrussische Landesinnere. Für die anstehenden Manöver kann man nur hoffen, dass es beim Muskelspiel bleibt und nicht zum bitteren Ernst wird.

