Merz macht eine andere Politik als seine Vorgänger

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eigentlich hätte es innenpolitisch ein goldener Herbst werden sollen. So hatte es sich zumindest Bundeskanzler Friedrich Merz vorgestellt. Große Reformen, mit fleißiger Hand umgesetzt, welche die Republik und ihre Bürger schnell aus der Krise holen. Doch inzwischen ist der angekündigte »Herbst der Reformen« erst mal verschoben und der Kanzler lernt, dass Staatsführung und Unternehmensführung zwei verschiedene Dinge sind. Was in der freien Wirtschaft mit gesteigertem Druck und autonomen Entscheidungen des Chefs auch mal auf den letzten Drücker geht, ist mit vielen unterschiedlichen Meinungen in einer Regierung, einer Koalition und selbst nur mit der eigenen Partei nicht zu machen.

Allzu große Kritik und Häme sind allerdings nicht angebracht. Denn Merz hat begriffen, dass Politik in der heutigen Zeit nicht mehr behäbig sein darf. Viel zu schnell verändern sich außenpolitische Realitäten und die globale Wirtschaft. Entsprechend sinnvoll ist sein Ansatz, bei Reformen auf das politische Gaspedal zu treten. Das Ziel Herbst konnte er zwar nicht einhalten, allerdings werden einige Veränderungen schon im Winter oder Frühjahr zur Realität und damit deutlich schneller als bei vielen Vorgängerregierungen ihre Wirkung entfalten können. Das ist nicht zuletzt auch für den Wähler wichtig, denn was bringt diesem die Erkenntnis, dass eine mittlerweile abgewählte Regierung Gesetze erlassen hat, die für ihn positiv waren.

Ob nun Außenkanzler oder Innenkanzler, ob im Alleingang oder mit Stimmenmehrheit, Merz begreift und macht Politik anders als seine Vorgänger. Manchmal erscheint dies erfrischend, manchmal verwirrend. Ob diese neue Linie funktioniert, darf, kann und sollte erst nach der Hälfte der Legislatur beurteilt werden.

david.drenovak@gea.de