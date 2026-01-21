Mercosur-Abkommen vor dem EuGH: Falsches Signal zur falschen Zeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Abstimmung war denkbar knapp. Mit nur zehn Stimmen Vorsprung entschied das EU-Parlament, dass das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden soll. Antragsteller waren Grüne und Linke, aber auch die Rechten stimmten für das EuGH-Gutachten. Und natürlich auch Konservative, Liberale und Sozialdemokraten aus den Ländern, die ohnehin gegen das Abkommen sind, wie Frankreich oder Polen. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts können schnell zwei Jahre vergehen. Ohne eine vorläufige Anwendung des Abkommens wäre dieses so gut wie begraben. Die Geduld der Mercosur-Staaten ist nach 26 Jahren Verhandlung verständlicherweise aufgebraucht. Es wäre das falsche Signal zur falschen Zeit.

Nicht nur Gewinner auf einer Seite

Trotz weitreichender Schutzklauseln, die die europäischen Landwirte vor dem Preisverfall durch Importe aus Südamerika bewahren sollen, gehen diese vehement gegen das Abkommen auf die Barrikaden. Zur Wahrheit gehört sicherlich, dass ein faires Abkommen nicht nur Gewinner auf einer Seite haben kann. Und natürlich hoffen die Südamerikaner mit ihren landwirtschaftlichen Gütern auf genauso gute Geschäfte in Europa, wie deutsche Auto- und Maschinenbauer auf gute Geschäfte in Südamerika. Das exportstarke Deutschland wird von dem Abkommen wohl stärker profitieren als manch anderes europäisches Land. In Zeiten von zunehmendem Protektionismus ist jedoch das politische Signal, dass Europa geschlossen zusammensteht, wichtiger als der ökonomische Vorteil einzelner Mitgliedsstaaten.

ulrich.haering@gea.de