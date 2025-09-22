Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Herausforderungen sind riesig – gerade auch im Bahnland Baden-Württemberg: Sanierung und Digitalisierung sowie die Fertigstellung der Großprojekte Stuttgart 21 und des Ausbaus der Rheintalbahn. Und doch ist das nur ein Bruchteil der Herkulesaufgabe, vor der die neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG steht. Was ihr Vorgänger Richard Lutz nicht geschafft hat, soll nun Evelyn Palla gelingen. Sie soll das wichtigste Unternehmen des Bundes sanieren und aus der Verlustzone heraus führen.

Obwohl der Bund ein Sondervermögen von zig Milliarden Euro für die Sanierung der Infrastruktur zur Verfügung stellt, wird es allein mit mehr Geld und neuen Köpfen nicht gehen. Notwendig ist vielmehr eine grundlegende Reform bei der Bahn. Der Konzern mit mehr als 200.000 Beschäftigten muss schlanker werden - und er muss vor allem wettbewerbsfähiger werden. Dazu gehört in erste Linie, dass die Bahn pünktlicher fährt und weniger Züge ausfallen. Im Fernverkehr braucht es mehr Wettbewerb, damit mehr Städte als bisher - und dazu zählen auch Reutlingen und Tübingen - angefahren werden. Zudem sollte sich die DB stärker öffnen für Kooperationen mit regionalen Bahngesellschaften, wenn diese Leistungen besser und günstiger erbringen können. Auch bei der hoch defizitären Güterbahn wird Palla nicht um eine Radikalkur herumkommen. Die Frage lautet: Muss die Bahn eine Güterbahn betreiben, wenn dies Konkurrenten besser können?

Um zu sehen, wie man ein Bahnunternehmen erfolgreich aufstellt, genügt ein Blick in unsere Nachbarländer Österreich und Schweiz. Der ehemalige Arbeitgeber von Palla, die Österreichischen Bundesbahnen, aber auch die Schweizer SBB, machen es seit vielen Jahren vor. Von daher mag man der frisch ernannten DB-Chefin am liebsten zurufen: Mach's nochmal, Evelyn! Auch in Deutschland muss die Südtirolerin eine moderne und verlässliche Bahn auf die Schiene bringen.