Legalisierung von Cannabis: Eine Bilanz kommt zu früh

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ob sich die Legalisierung von Cannabis positiv auf die Gesellschaft und die Republik auswirkt, ist die Frage, die geklärt werden muss. Doch kommt die aktuelle Bilanz deutlich zu früh, denn das Legalisierungsgesetz kann nicht mit Regelungen, wie beispielsweise dem Rauchverbot ab 18 Jahren aus dem Jahr 2007 verglichen werden. Die Strukturen mussten und müssen weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes wachsen.

Wer heute in Deutschland legal Cannabis konsumieren will, der hat ein typisch deutsches Problem: die Bürokratie. Zwar sind Regeln, gerade wenn es um Drogen geht, unerlässlich und dürfen auch eng gesteckt sein. Doch kommen sie auch immer mit Konsequenzen. Wer ohne Anbauvereinigung rauchen will, kommt mit seinen drei Pflanzen nicht weit. Zudem dauert es bis zu drei Monate, bis so eine Pflanze gewachsen und erntereif ist. Und Cannabisclubs mussten, nach umständlicher Gründung, ihre Anbauflächen praktisch in Hochsicherheitsgewächshäusern unterbringen. Entsprechend gering ist ihre Zahl und ihre Mitglieder.

Auch wenn ein ideologischer Schnellschuss manchem Unionspolitiker gut ins konservative Portfolio passen würde, ist es wegen dieser Gründe, sinnvoll, den Joint jetzt nicht gleich wieder ins Korn zu werfen. Die Regierung sollte und kann noch abwarten, ob das legale System das illegale sukzessiv verdrängen kann. Denn der wichtigste und wohl belastbarste Punkt, aus der jetzt veröffentlichten Bilanz ist, dass die Legalisierung die Situation nicht verschlimmert hat.

david.drenovak@gea.de