Lebensmittelpreise: Nicht noch teurer machen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Landwirtschaftsminister Alois Rainer lehnt Preisaufschläge bei Lebensmitteln aus gutem Grund ab: Wer nach Jahren heftiger Inflation fordert, Fleisch oder Softdrinks mit weiteren Abgaben zu belegen, ignoriert die Stimmung im Land. Seit 2020 sind Lebensmittelpreise um mehr als 30 Prozent gestiegen, während viele Landwirte unter Druck stehen und die Einkommen gerade kleiner und mittlerer Betriebe kaum mithalten. In dieser Lage mit Tierwohlabgaben und Zuckersteuern »Lenkungswirkungen« zu erzeugen, ist sozial unsensibel und politisch kurzsichtig.

Die einen zahlen zähneknirschend drauf, die anderen weichen in den Billigsektor aus. Wer sich heute noch hochwertiges Fleisch von Tieren aus ordentlicher Haltung kaufen kann, greift demnächst womöglich zum Ramsch-Schnitzel und zum minderwertigen Steak. Die Tiere hätten nichts davon, die Bauern nicht, und das Sterben der Fachgeschäfte dürfte in die nächste Runde gehen. Wenn der Staat Tierwohl und gesündere Ernährung will, muss er das über den Haushalt finanzieren und dafür sorgen, dass Fördergelder tatsächlich im Stall landen.

Eine Zuckersteuer wäre der nächste Fehler: gut gemeinte Lenkung, schlecht gemachte Politik. Sie mag in Modellrechnungen und WHO-Papieren vernünftig aussehen, in der Realität trifft sie etwa Kinder aus Familien mit wenig Geld. Wer ernsthaft etwas gegen Fettleibigkeit tun will, kommt mit ein paar Cent auf die Cola nicht weit. Nötig wäre eine Präventionsoffensive, die in Kitas, Schulen und Vereinen ansetzt, statt nur im Portemonnaie.

politik@gea.de