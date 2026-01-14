Länderfusionen: Ein CSU-Evergreen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schlägt Fusionen kleinerer Bundesländer vor. So könnten Verwaltungskosten gespart und effizienter gewirtschaftet werden. Von Sachsen-Anhalts designiertem CDU-Ministerpräsident Sven Schulze kam prompt der erwartbare Widerspruch: Ein fusioniertes Bundesland Mitteldeutschland werde es mit ihm nicht geben, über ein gemeinsames Bergbauamt für Ostdeutschland könne man nachdenken.

Söder spielt mal wieder einen der Evergreens der CSU: Bayern sei über den Länderfinanzausgleich das Sozialamt der Republik. Da sollen doch - folgt man Söders Logik - zunächst einmal die Berliner und Brandenburger ihre Bundesländer fusionieren und Verwaltungskosten sparen - bevor sie den Süddeutschen auf der Tasche liegen. Was Söder nicht sagt, ist, dass Bayern vor 1989 lange Zeit landwirtschaftlich geprägt war und dem damals an Bodenschätzen wie Steinkohle reichen Nordrhein-Westfalen auf der Tasche lag. Nur Hessen und Baden-Württemberg waren immer Geberländer.

Unabhängig vom Länderfinanzausgleich ist Baden-Württemberg als einzige – im Jahr 1953 geglückte – Länderfusion eine Erfolgsgeschichte, die durchaus ein Vorbild für andere Bundesländer sein könnte. Zwei Drittel der Brandenburger stimmten jedoch 1996 gegen die geplante Fusion mit Berlin – 30 Jahre später gilt das ostdeutsche Bundesland bundesweit nicht gerade als wirtschaftliches Erfolgsmodell, sondern aktuell eher als kaum noch regierbar. Wenn der bisherige Weg nicht ganz so erfolgreich war, darf es in Zeiten knapper Kassen keine Denkverbote geben. Wenn Sachsen-Anhalts Sven Schulze darüber nachdenkt, dass ein Bergbauamt für drei ostdeutsche Bundesländer reicht, ist er deshalb auf dem richtigen Weg.

