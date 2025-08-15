Kosten der Grenzkontrollen: Preis der Sicherheit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die »Linke« versucht, die Kosten für die Grenzkontrollen zwischen September 2024 und Ende Juni dieses Jahres in Höhe von 80,5 Millionen Euro zu skandalisieren. Das Geld werde für eine »rechtswidrige Grenzen-dicht-Politik« ausgegeben. Tatsächlich? Die Kontrollen sind in Brüssel angemeldet, und ob die Zurückweisungen wirklich rechtswidrig sind, wie es zum Beispiel ein Berliner Verwaltungsgericht festgestellt hat – darüber gehen die Meinungen vieler Juristen deutlich auseinander.

Die »Linke« kritisiert, die Bundesregierung erschwere Asylsuchenden die Flucht. Doch nicht zuletzt darum geht es. Um das Signal: Es ist nicht mehr so einfach, nach Deutschland zu gelangen. Die rund 80 Millionen Euro klingen nach einer Menge Geld. Die meisten Bürger dürften die Summe jedoch für eine sinnvolle Investition in die Sicherheit und Stabilität des Landes halten. Sie stärken das angeschlagene Vertrauen in den Rechtsstaat.

Klar ist allerdings auch: Grenzkontrollen können keine Dauerlösung sein. Das zeigen schon die Unmengen an Überstunden, die bei der Bundespolizei auflaufen. Sie sind ein Weckruf: Es braucht tragfähige, gemeinsame Lösungen in der EU, einen effektiven Schutz der EU-Außengrenzen und ein solidarisch getragenes, funktionierendes Asylsystem. Erst wenn diese Grundlagen geschaffen sind und die gemeinsame Asylpolitik funktioniert, wird das Versprechen offener Grenzen wieder uneingeschränkt gelten.

