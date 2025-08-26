Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Koalition muss versprochene Reformen schnell umzusetzen

Die politische Sommerpause, die eigentlich keine war, ist vorbei. Jetzt geht es für die Regierungskoalition darum, Einigkeit zu zeigen und versprochene Reformen schnell und vor allem im Sinne der Bürger umzusetzen, kommentiert GEA-Nachrichten-Chef David Drenovak

Die Sommerpause ist vorbei. Im Bundestag stimmen die Abgeordneten bald wieder über wichtige Themen ab. Foto: Kay Nietfeld/dpa
REUTLINGEN. Es war eine Sommerpause, die eigentlich keine war. Denn so richtig Abstand vom politischen Zirkus in Berlin haben weder die Regierung, noch die Abgeordneten und schon gar nicht die Bürger bekommen. Gefühlt standen jede Woche sogar zwei Themen auf dem Plan, welche die Republik innen- oder außenpolitisch auf Trab gehalten haben. Oft genug bekräftigten Vertreter der schwarz-roten Koalitionspartner dabei gegensätzliche Standpunkte. Das muss nun endlich anders werden, Geschlossenheit ist das Gebot der Stunde.

Mit Wehrpflicht, Sozialstaat, Haushalt oder der noch ausstehenden Richterwahl sind einige wichtige Hürden zu nehmen. Da es sich um Themen handelt, bei denen in naher Zukunft nicht gleich wieder nachverhandelt oder nachgesteuert werden sollte, ist die Regierung gehalten hier gemeinsam belastbare Änderungen oder Neuregelungen zu erarbeiten. Faule Kompromisse oder inhaltslose Symbolpolitik, nur um des lieben Koalitionsfriedens Willen, wird das Land weder in ruhiges Fahrwasser geleiten, noch zufriedenstellen.

Die geforderte Geschlossenheit soll nicht bedeuten, dass es keinen Diskurs mehr geben darf oder das Ringen um die eigenen Überzeugungen geschwächt werden soll. Die Regierungspartner müssen intensiv und faktenbasiert diskutieren um gemeinsam die besten Lösungen zu erarbeiten. Diese Lösungen sollten dann mit einer Stimme präsentiert und umgesetzt werden. Nur dann werden sie die Zustimmung der Bürger finden.

david.drenovak@gea.de

