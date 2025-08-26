Koalition muss versprochene Reformen schnell umzusetzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es war eine Sommerpause, die eigentlich keine war. Denn so richtig Abstand vom politischen Zirkus in Berlin haben weder die Regierung, noch die Abgeordneten und schon gar nicht die Bürger bekommen. Gefühlt standen jede Woche sogar zwei Themen auf dem Plan, welche die Republik innen- oder außenpolitisch auf Trab gehalten haben. Oft genug bekräftigten Vertreter der schwarz-roten Koalitionspartner dabei gegensätzliche Standpunkte. Das muss nun endlich anders werden, Geschlossenheit ist das Gebot der Stunde.

Mit Wehrpflicht, Sozialstaat, Haushalt oder der noch ausstehenden Richterwahl sind einige wichtige Hürden zu nehmen. Da es sich um Themen handelt, bei denen in naher Zukunft nicht gleich wieder nachverhandelt oder nachgesteuert werden sollte, ist die Regierung gehalten hier gemeinsam belastbare Änderungen oder Neuregelungen zu erarbeiten. Faule Kompromisse oder inhaltslose Symbolpolitik, nur um des lieben Koalitionsfriedens Willen, wird das Land weder in ruhiges Fahrwasser geleiten, noch zufriedenstellen.

Die geforderte Geschlossenheit soll nicht bedeuten, dass es keinen Diskurs mehr geben darf oder das Ringen um die eigenen Überzeugungen geschwächt werden soll. Die Regierungspartner müssen intensiv und faktenbasiert diskutieren um gemeinsam die besten Lösungen zu erarbeiten. Diese Lösungen sollten dann mit einer Stimme präsentiert und umgesetzt werden. Nur dann werden sie die Zustimmung der Bürger finden.

