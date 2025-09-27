Kampfansage an Bürgergeldbetrüger

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Die Zahl von bandenmäßigem Betrug beim Bürgergeld ist anhaltend hoch. Laut Daten der Bundesagentur für Arbeit, die unserer Redaktion vorliegen, wurden bis zum August 2025 293 Verfahren neu eingeleitet. In 151 davon wurde eine Strafanzeige gestellt. Im gesamten Jahr 2024 lag die Zahl der Betrugsfälle bei 421 mit 209 Strafanzeigen. Ein deutlicher Anstieg gegenüber 2023, als nur 229 Verfahren eingeleitet wurden. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen, heißt es von der Arbeitsagentur. Die Bundesregierung will den Betrug bekämpfen. »Wir müssen den mafiösen Strukturen und der bandenmäßigen Abzocke beim Bürgergeldbezug endlich ein Ende setzen«, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann.

Zwar sorgte die geplante Reform des Bürgergelds in der Vergangenheit mehrfach für Unstimmigkeiten in der Koalition. Beim Blick auf die Betrugsfälle herrscht aber Konsens. »Ich habe dazu vor der Plenarsitzung am Freitag auch mit dem Bundeskanzler und der Arbeitsministerin gesprochen«, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Bernd Rützel (SPD). Man sei sich einig: »Diesem bandenmäßigen Betrug müssen wir mit aller Härte begegnen. Denn dadurch gerät das Bürgergeld und der gesamte Sozialstaat in Verruf.«

Möglich ist der Betrug auch wegen einer Regelungslücke. Laut Paragraf 7 müssen EU-Bürger aus dem Ausland in Deutschland arbeiten, um Bürgergeld zu beziehen und damit ihr Gehalt aufzustocken. Sich nur hierzulande aufzuhalten, genügt nicht. Dafür müssen sie ihren Status als Arbeitnehmer nachweisen. Wann der anerkannt wird, ist aber gesetzlich nicht konkret festgelegt, sondern beruht auf einem Urteil des EuGH. Da wollen Union und SPD ansetzen.

Ein erster Gesetzentwurf zur Reform des Bürgergelds steht bereits, verkündete Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) am Freitag. Der Entwurf sei im Sommer ausgearbeitet worden. Sie und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hätten das Thema zur »Chef- und Chefinnensache gemacht«, sagte Bas. Bevor man mit dem Entwurf aber »an die Öffentlichkeit« gehe, müsse man erst in der Koalition einen Konsens finden. (GEA)