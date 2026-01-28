Grenzen für explodierende Kosten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Zahl der Pflegebedürftigen wächst stetig und die Ausgaben steigen immer weiter. Bund und Länder haben unlängst Möglichkeiten auf den Tisch gelegt, wie sie aus dieser finanziellen Misere ausbrechen wollen. Bundeskanzler Friedrich Merz und viele andere sehen allerdings noch großen Klärungsbedarf für eine vorgesehene Reform der Pflegeversicherung. Die dazu eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat Ende vergangenen Jahres ihre Arbeit beendet. »Ich will aus meiner Sicht sagen: mit einem nicht befriedigenden Ergebnis«, sagte der CDU-Politiker bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Die Ergebnisse reichen laut Merz nicht aus, um die Pflegeversicherung auf Dauer zukunftsfähig zu gestalten.

Die Finanznöte in der Pflege sind schon chronisch geworden, auch nach einer Beitragsanhebung Anfang 2025. Zur Stabilisierung schießt der Bund in diesem Jahr ein Darlehen von 500 Millionen Euro zu. Im nächsten Jahr sollen weitere 3,2 Milliarden Euro als Darlehen kommen. Der Beitrag sollte Anfang 2026 eigentlich stabil bleiben, doch nun, gerade einmal drei Wochen nach dem Jahreswechsel wird klar, die Eigenanteile steigen weiter.

Große regionale Unterschiede

Regional gibt es große Unterschiede. Im Ländervergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Januar in Bremen mit durchschnittlich 3.637 Euro. Auch Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in Baden-Württemberg müssen immer mehr aus eigener Tasche bezahlen. Einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen zufolge mussten zum 1. Januar im Südwesten monatlich durchschnittlich 3.532 Euro im ersten Heimjahr überwiesen werden. Das waren fast 300 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Damit liegen die Kosten, die Bewohner im Südwesten jeden Monat selbst tragen müssen, fast 300 Euro höher als im Bundesschnitt (3.245 Euro). Teurer war die Pflege im Heim nur in Bremen, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Deutlich günstiger sind die Eigenanteile dagegen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Kostentreiber sind vor allem die Personalausgaben für dringend benötigte Pflegekräfte. Seit 2022 können Heime nur noch Verträge mit den Pflegekassen schließen, wenn sie nach Tarif oder ähnlich bezahlen. Und das schlägt auf den Eigenanteil für die reine Pflege durch: Der Ausgangswert für die konkrete Zahlung der Pflegebedürftigen in den Heimen dafür stieg im Bundesschnitt auf 1.982 Euro im Monat, das waren 222 Euro mehr als Anfang 2025.

Die Vorstandschefin des Ersatzkassenverbands, Ulrike Elsner, mahnte eine nachhaltige Finanzierung der Pflege an, die auch Pflegebedürftige in Heimen deutlich entlaste. »Es ist richtig, dass das Pflegepersonal gut bezahlt wird.« Es könne aber nicht sein, dass Lohnsteigerungen weiter zum großen Teil den Pflegebedürftigen aufgebürdet werden. Es brauche eine »solidarische Lösung«.

Bundeskanzler Merz machte deutlich: »Wir werden über die Zukunft der Pflegeversicherung ausführlich zu beraten haben.« Vorerst sei über Darlehen Geld zur Verfügung gestellt worden, damit sie zahlungsfähig bleibe. Die Botschaft, die er geben wolle, laute: »Die Menschen, die in Deutschland pflegebedürftig werden, müssen sich auf die Solidarität unseres Sozialstaates auch in Zukunft verlassen können.« Er wolle eine Reform sehen, die auch dem Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben im Alter gerecht werde.

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte Ergebnisse der Kommission vorgestellt. Als Stellschraube genannt werden etwa Verbesserungen bei der Vorsorge, damit Pflegebedürftigkeit vermieden werden kann oder später eintritt. Warken nannte die Vorschläge eine gute Grundlage für weitere Beratungen. Die mageren Ergebnisse hatten bei vielen Sozialverbänden, bei den Kassen und auch in der Opposition für Kritik gesorgt. Die Vorschläge, die aktuell auf dem Tisch liegen, wurden bestenfalls als »dürftig« bezeichnet.

Gesundheitsministerin will Reform

Warken will in den nächsten Monaten eine Reform angehen, die auch die Beiträge stabilisieren soll. Die CDU-Politikerin sagte, für die stetig steigenden Eigenanteile müssten Lösungen gefunden werden. »Eine spürbare Entlastung ist nur zu erreichen, wenn alle ihren Beitrag leisten und ihren Verpflichtungen nachkommen«, so Warken. Zugleich gelte es, Eigenvorsorge zu stärken, denn sie bleibe wesentlicher Bestandteil der Absicherung im Pflegefall.

Über diverse Vorschläge wird seit längerem diskutiert – von mehr Steuergeld über Limits der Eigenanteile bis zu einer Vollversicherung, die alle Pflegekosten trägt. Im Blick steht auch Vorbeugung, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.

Der Sozialverband Deutschland mahnte, Entlastungszuschläge reichten nicht, wenn die Gesamtkosten weiter steigen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte, die reinen Pflegekosten auf 1.000 Euro zu deckeln und Ausbildungs- und Investitionskosten von den Abrechnungen zu nehmen. »Für Unterbringung, Verpflegung und überdurchschnittlichen Komfort sollte weiterhin jeder selbst zahlen«, sagte Vorstand Eugen Brysch. BSW-Chef Fabio De Masi nannte die Eigenanteile »pervers« und forderte ebenfalls einen Kostendeckel von 1.000 Euro.

Linke-Fachpolitikerin Evelyn Schötz kritisierte: »Selbst ein lebenslang geführtes Sparbuch ist bei den jetzigen Zuzahlungen schnell leer geräumt.« Private Altenpflege-Anbieter verlangten, zur langfristigen Kostensenkung mehr Effizienz zuzulassen – etwa mit einem flexibleren Personaleinsatz, wie der Arbeitgeberverband Pflege mitteilte. Die Verbraucherzentralen erklärten, private Pflegezusatzversicherungen lösten das Problem bislang nicht. (GEA)