Gift für die Aufmerksamkeit

Eigentlich sollte die Klasse gerade zu einem Thema aus dem Unterricht recherchieren. Die Zeit wird jedoch lieber zum Chatten genutzt.

REUTLINGEN. Lehrer versuchen zu unterrichten, Schüler versuchen TikToks zu drehen – und wer gewinnt? Richtig: das Smartphone. Kein Wunder also, dass die Debatte um ein Handyverbot an Schulen schon seit einiger Zeit die Bildungspolitik beschäftigt. Bundesbildungsministerin Karin Prien will das Thema nun an eine Expertenkommission auslagern. Aber mal ehrlich: Welche neuen Argumente für Handys im Klassenzimmer sollen die überhaupt finden?

Für Smartphones an Schulen spricht, dass sie beim Recherchieren, für Lern-Apps oder digitale Übungen nützlich sein könnten. Doch die Praxis sieht leider anders aus: Statt Formeln zu lösen, wird die nächste Instagram-Story vorbereitet, mit dem Schwarm gechattet oder mit lustigen Hundefiltern experimentiert. Im Wettkampf gegen die digitale Ablenkung zieht der Unterricht bei den meisten Schülern eindeutig den Kürzeren. Lehrkräfte müssen ständig gegen das digitale Chaos kämpfen, erleben, wie ihre Mühe verpufft – und verlieren so zunehmend die Motivation. Unter diesen Bedingungen wird der Lehrberuf unattraktiver und der herrschende Mangel künftig eher schlimmer als besser.

Hand aufs Herz: Früher hat man es auch ohne Smartphones geschafft, den Schulalltag zu überstehen. Und wer unbedingt daddeln wollte, nutzte die Pausen – oder riskierte einen Eintrag im Klassenbuch. Ein Handyverbot an Schulen wäre letztlich kein Rückschritt, sondern längst überfällig, um die junge Generation zurück zu echter Aufmerksamkeit und Disziplin zu führen.

kim.geisinger@gea.de