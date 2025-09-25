Generaldebatte in Berlin: Kanzler ohne Furcht?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mi t Blick auf die Luftraumverletzungen durch russisches Militär sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius, es gebe gerade eine Phase, in der den ein oder anderen Nervosität befallen könne. Nervös ist noch milde ausgedrückt, mindestens die Hälfte der Deutschen hat Umfragen zufolge Angst vor einem Krieg. Pistorius ist in seiner Situationsbeschreibung schon lange um klare Worte bemüht. Der Kanzler hingegen schweigt.

Bei der Generaldebatte im Bundestag bot sich für Friedrich Merz eine glänzende Gelegenheit, das Thema aufzugreifen. Am Abend vorher hatte der Nato-Rat getagt, Generalsekretär Mark Rutte nahm sich anschließend viel Zeit für die Fragen besorgter Journalisten. In New York redete US-Präsident Donald Trump vor der UN-Vollversammlung zum Thema bewaffnete Konflikte, und noch unmittelbar vor seiner eigenen Rede zeigte sich AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla erneut als Kreml-Freund und Russlandversteher. Doch Merz reagierte im Bundestag nicht.

Ein Kanzler muss sich nicht zu jedem Thema äußern, das gerade in der Öffentlichkeit ventiliert wird. Doch die Angst vor einem Krieg herrscht hierzulande bereits seit Ausbruch des Ukraine-Konflikts. Seitdem sind dreieinhalb Jahre vergangen. Parallel nahmen die Provokationen durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu. Einordnende Worte des deutschen Regierungschefs könnten das von Union und SPD viel beschworene Vertrauen in die Politik zumindest teilweise stärken und ihm quasi nebenbei sogar noch zu besseren Beliebtheitswerten verhelfen. Der Regierungschef sieht das offenbar anders. Die in Teilen der Bevölkerung »tief sitzende Kriegsangst« teile er nicht, könne sie aber nachvollziehen, sagte er Ende Juni im Interview.

Der Kanzler hat den Ukraine-Krieg schon oft verurteilt und Russland scharf kritisiert. Die Lage erfordert jedoch mehr als rein politische Bekenntnisse. Sein Vorgänger nutzte das Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 2022 in Berlin, um eigene Ängste zu artikulieren. Olaf Scholz ging damit vor die Kameras, Merz plant keine Fernsehansprache. Die Situation erfordere eine »solche Dramatisierung« nicht, so sein Sprecher.

Stimmt genau. Eine Zuspitzung braucht in diesen sorgenvollen Tagen niemand. Aber eine einordnende Analyse des Mannes, der mehr als jeder andere in Deutschland über das Kriegsgeschehen da draußen weiß, wäre angemessen.

politik@gea.de