GEA-Energie-Kompass: Studie nennt Fachkräftemangel als zusätzliche Bremse für Energiewende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mittwoch, 5. April

Studie nennt Fachkräftemangel als zusätzliche Bremse für Energiewende

Der Fachkräftemangel in den Elektroberufen gefährdet nach Ansicht einer aktuellen Studie den für die Energiewende benötigten schnelleren Ausbau der Stromnetze. »Der Fachkräftemangel wird von den meisten Unternehmen mittlerweile als größtes Geschäftsrisiko der Zukunft eingeschätzt. Auch für die Umsetzung der Energiewende wirken sich die nicht besetzbaren Arbeitsstellen bremsend aus«, heißt es in der 82-seitigen Studie, die Oliver Brückl von der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg im Auftrag der Grünen im Landtag erstellt hat.

Greenpeace demonstriert mit Atommüll-Fässern vor CSU-Zentrale

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Mittwoch vor der Parteizentrale der CSU in München mit 15 Atommüll-Fässern demonstriert. Sie forderten von der Partei von Ministerpräsident Markus Söder eine »fortschrittlichere Energiepolitik und mehr Einsatz für die Windkraft«. Die Aktivisten warfen der CSU vor, den auf den 15. April festgelegten Atomausstieg wiederholt zu hinterfragen und wichtige Schritte in der Energiewende zu verschleppen.

Gazprom nimmt nach Wartung Gaslieferungen nach China wieder auf

Der russische Energiekonzern Gazprom hat nach einer Woche Wartungsarbeiten an der Pipeline »Kraft Sibiriens« die Gaslieferungen darüber Richtung China wieder aufgenommen. »Die planmäßigen Prophylaxearbeiten an der Gasleitung «Kraft Sibiriens» sind abgeschlossen«, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Im vergangenen September hatte Gazprom die nach Deutschland führende Leitung Nord Stream 1 nach Wartungsarbeiten nicht wieder in Betrieb genommen. Der Konzern begründete dies - vor dem Hintergrund massiver politischer Spannungen zwischen Russland und dem Westen - mit angeblich austretendem Öl aus einer Turbine.

Energieberater erwarten sinkende Preise für Wärmepumpen

Energieberater erwarten, dass sich der Lieferengpass bei Wärmepumpen mittelfristig entspannt und die Preise sinken - trotz der Pläne der Bundesregierung zum Heizungsaustausch. »Derzeit ist der Markt für Wärmepumpen ein Verkäufermarkt mit teils hohen Preisaufschlägen, aber jetzt steigen alle Hersteller ein«, sagte Jürgen Leppig, Bundesvorsitzender des Energieberaterverbands GIH, der Deutschen Presse-Agentur. »Daher wird in zwei Jahren ein Überangebot entstehen, und die Preise werden sinken.« Auch sei genug Förderung für Wärmepumpen da. Schon die bestehende Förderung für Wärmepumpen sei mit bis zu 40 Prozent des Kaufpreises auskömmlich. »Derzeit fördert der Staat die Heizung mehr als die Gebäudehülle.«

Dienstag, 4. April

8 Prozent weniger Strom verbraucht

Der Stromverbrauch in Privathaushalten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Jede Person verbrauchte im Schnitt über das ganze Jahr rund 1.174 Kilowattstunden Strom, wie aus einer Analyse der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das waren demnach rund 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr. In den Jahren 2020 und 2021 war der Verbrauch dagegen um insgesamt 6 Prozent gestiegen, hieß es. Hintergrund dürften vor allem die Einsparbemühungen infolge des Kriegs in der Ukraine gewesen sein.

Nachbesserungen bei Energiepreisbremsen geplant

Bei den staatlichen Energiepreisbremsen sind Nachbesserungen für Unternehmen etwa aus der Gastronomie geplant, die von pandemie- oder flutbedingten Schließungen betroffen waren. Das verlautete heute aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums. Bisher werde bei den Energiepreisbremsen für Firmen der Verbrauch des Jahres 2021 als Referenzgröße herangezogen. 2021 habe der Verbrauch jedoch durch die Folgen der Pandemie und der verhängten Schutzmaßnahmen in vielen Branchen deutlich unter dem normalen Niveau gelegen, hieß es.

DOSB gibt keine Entwarnung in der Energiekrise

Der organisierte Sport in Deutschland ist dank Preisbremsen sowie Härtefall- und Sonderfonds der Bundesländer bisher relativ gut durch die Energiekrise gekommen. Auch der milde Winter hat dazu beigetragen, dass befürchtete Insolvenzen von Sportclubs auf Einzelfälle beschränkt werden konnten. Ein Grund zum Aufatmen ist das für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) noch nicht.

Schokolade trotzt der Krisenstimmung - Fast 10 Kilo pro Kopf genascht

Schokolade ist offensichtlich krisenresistent: Die deutschen Hersteller haben ihre Produktion im vergangenen Jahr trotz Teuerung und nachlassender Konjunktur um 1,7 Prozent auf 1,2 Millionen Tonnen erhöht, wie der Verband der Süßwarenindustrie in Bonn mitteilt. Der Pro-Kopf-Verzehr in Deutschland ist geschätzt auf 9,56 Kilogramm leicht gestiegen. Zum bevorstehenden Osterfest könnte jeder Einwohner der Bundesrepublik rein rechnerisch mehr als einen Schokohasen verspeisen: Für den Verkauf im Inland hat die Industrie 108 Millionen Schokohasen produziert.

Förderkürzung macht Rohöl teurer - Höherer Spritpreis möglich

Überraschende Produktionskürzungen aus dem Kreis des Ölförder-Verbandes Opec+ haben die Rohölpreise zu Wochenbeginn kräftig in die Höhe getrieben. Wie die Gruppierung am Montag offiziell mitteilte, wird die Reduktion der Tagesproduktion im Laufe der kommenden Monate insgesamt 1,66 Millionen Barrel ausmachen. Das entspricht etwa 1,6 Prozent der globalen Ölproduktion. Die Ölpreise stiegen daraufhin um bis zu 8 Prozent. Das könnte »in der Folge auch zu einer Verteuerung an den Zapfsäulen« führen, teilte der ADAC mit.

Montag, 3. April

Energieagentur IEA: Verkauf von Wärmepumpen auf Rekordniveau

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) werden immer mehr Wärmepumpen verkauft. Der weltweite Absatz von Wärmepumpen sei im vergangenen Jahr um elf Prozent auf ein Rekordniveau gestiegen. In Europa wurden 2022 demnach fast drei Millionen Wärmepumpen verkauft, was einem Anstieg von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der russische Einmarsch in die Ukraine habe den Trend zur Wärmepumpe deutlich verstärkt, da viele Menschen wegen der gestiegenen Energiepreise auf Wärmepumpen umgestiegen seien.

Hohe Akzeptanz für Windräder und Stromtrassen

Die Bereitschaft der Menschen, in ihrer unmittelbaren Nähe Windenergie- und Solaranlagen sowie Stromtrassen zu akzeptieren, ist laut einer Umfrage hoch. So gaben 82 Prozent der Befragten an, mit solchen Anlagen einverstanden zu sein, wenn es für die Versorgungssicherheit erforderlich ist, wie das Beratungsunternehmen EY in Stuttgart mitteilte. Mehr als die Hälfte der Befragten stimmte der Aussage zu, dass die Politik angemessene Maßnahmen für die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung ergreift. Aber die Menschen in Deutschland zweifeln, ob die Energiewende erfolgreich umgesetzt werden kann. 72 Prozent der Befragten gingen davon aus, dass sie in der vorgesehenen Form nicht klappen werde.

Haus & Grund warnt vor finanzieller Überlastung

Der Eigentümerverband Haus & Grund warnt bei dem geplanten Gebäudeenergiegesetz vor einer finanziellen Überlastung von Eigentümern. »Für die meisten Immobilien bietet das Gebäudeenergiegesetz weder technologieoffene noch bezahlbare Lösungen und führt damit für viele private Eigentümer zu einer finanziellen Überlastung«, sagte der Verbandspräsident Kai Warnecke. Auch die von der Ampel-Koalition angekündigte Technologieoffenheit sei in der Praxis kaum umsetzbar.

Ministerium: Wärmewende soll Bürger neun Milliarden Euro kosten

Für den Einbau klimafreundlicherer Heizungen müssen Bürger nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums bis 2028 jährlich mehr als neun Milliarden Euro in die Hand nehmen. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Gesetzentwurf zum neuen Gebäudeenergiegesetz hervor. Dem stünden über eine Betriebszeit der Heizung von 18 Jahren zugleich Einsparungen in Höhe von rund 11 Milliarden Euro gegenüber, rechnet das Ministerium. Die Einsparungen kommen unter anderem zustande, weil Öl und Erdgas in den kommenden Jahren absehbar teurer werden.

Unerwartete Förderkürzung bei Opec+ sorgt für Höhenflug bei Ölpreisen

Überraschende Produktionskürzungen aus dem Kreis des Ölförder-Verbandes Opec+ haben die Rohölpreise zu Wochenbeginn kräftig in die Höhe getrieben. Wie die Gruppierung mitteilte, wird die Reduktion der Tagesproduktion im Laufe der kommenden Monate insgesamt 1,66 Millionen Barrel ausmachen. Das entspricht etwa 1,6 Prozent der globalen Ölproduktion. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass die Entscheidung dazu diene, die Preise auf einem bestimmten Niveau zu halten. »Genau daran muss man sich orientieren«, sagte er. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni wurde am Montag für 84,02 US-Dollar gehandelt, um 4,13 Dollar mehr als am Freitag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls deutlich um 4,07 Dollar auf 79,74 Dollar.

Staatssekretär Kellner: Wärmewende gutes Zeichen für Klimaschutz

Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) sieht in dem Kompromiss zum lange umstrittenen Gebäudeenergiegesetz ein gutes Zeichen für den Klimaschutz. »Wir sehen eine sich beschleunigenden Klimakrise. Deswegen war es doch so wichtig, dass wir uns in der Koalition geeinigt haben«, sagte Kellner im ZDF-Morgenmagazin. Gerade im Wärmebereich hinke Deutschland noch weit hinterher, weshalb dort eine Wende nun wichtig sei. Mit dem Kompromiss der Ampel-Koalition zum Gebäudeenergiegesetz kommt das Ende von Öl- und Gasheizungen in Deutschland. Es wird allerdings ein Ende auf Raten sein, weil es Übergangs- und Ausnahmeregelungen geben soll.