GEA-Energie-Kompass: Habeck: Sicherheit der Energieversorgung gewährleistet

Montag, 10. April

Energiewende treibt Preise für Edelmetalle hoch

Die Preise für Edelmetalle dürften infolge des Ausbaus der erneuerbaren Energien nach Einschätzung der Branche steigen. Denn in den modernen Technologien für Photovoltaik, Windkraft und Wasserstoffherstellung stecken unter anderem Silber, Platin und Iridium. »Edelmetalle sind insgesamt Schlüsselprodukte für Innovationen und die Energiewende«, sagte der Geschäftsführer der Fachvereinigung Edelmetalle mit Sitz in Pforzheim, York Tetzlaff. Das liege daran, dass sie korrosionsbeständig, elektrisch besonders leitfähig und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen sind.

EU-Staaten noch weit entfernt von Pariser Klima-Zielen

Alle EU-Staaten sind einer Analyse zufolge noch weit entfernt von dem im Pariser Klimaabkommen formulierten Ziel, die Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das legen Modellrechnungen des Frankfurter Start-ups »Right. Based on Science« auf Basis bereits ergriffener Klimamaßnahmen nahe. Nicht eingerechnet sind angekündigte Vorhaben. Darin schneidet Deutschland schlechter ab als andere EU-Flächenländer.

Habeck: Sicherheit der Energieversorgung gewährleistet

Wenige Tage vor der Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unterstrichen, dass die Energieversorgung sicher sei. »Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein«, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Frage, ob er die Sicherheit der Energieversorgung garantieren könne, bejahte der Vizekanzler.

Sonntag, 9. April

Grünen-Chefin: Atomausstieg ist Einstieg in saubere Energieversorgung

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat die bevorstehende Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke als Neuanfang gewürdigt. »Der Ausstieg ist vor allem ein endgültiger Einstieg: in eine sichere und risikoarme, bezahlbare und saubere Energieversorgung - ins Zeitalter der Erneuerbaren«, sagte Lang der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit dem Schritt werde der Grundstein für künftigen Wohlstand und wirtschaftliche Stärke gelegt, so Lang. »Wir machen uns unabhängig von fossiler Energie, von Autokraten wie Wladimir Putin, von unbezahlbaren Energiepreisen.«

Verband: Windkraftausbau im Land läuft weiter schleppend

Der Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg kommt nach einer Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land weiterhin nur langsam voran. Demnach gingen im Südwesten im ersten Quartal des laufenden Jahres nach vorläufigen Zahlen nur fünf Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 18 Megawatt neu ans Netz. Bundesweit stieg die Zahl der Windräder im gleichen Zeitraum um 117 Anlagen. Der Bundesverband Windenergie verweist jedoch darauf, dass es sich bei den aktuellen Zahlen noch um vorläufige Werte handelt: Noch bis Ende April könnten Inbetriebnahmen nachgemeldet werden.

Haus & Grund für breiten Förderansatz beim Heizungstausch

Der Eigentümerverband Haus & Grund hat sich bei der geplanten zusätzlichen staatlichen Förderung des Heizungstauschs für einen breiten Ansatz ausgesprochen. Präsident Kai Warnecke sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine technikbezogene Förderung sei im Sinne einer schnellen Reduzierung des CO2-Ausstoßes richtig. Gerade in ländlichen Räumen aber sei ein sozialer Förderansatz unerlässlich. »Angesichts der dramatischen Einschnitte, die die Koalition plant, kann es kein Entweder-oder, sondern nur ein Sowohl-als-auch geben.«

Umfrage: Mehrheit hält AKW-Abschaltung für falsch

Kurz vor der Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke ist einer Umfrage zufolge eine Mehrheit gegen den Schritt. Nach der repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die »Bild am Sonntag« halten es 52 Prozent der Befragten für falsch, dass die drei verbliebenen Meiler kommende Woche vom Netz gehen. 37 Prozent halten dies für richtig, 11 Prozent machten keine Angabe.

FDP will dauerhafte Entlastung der Stromkunden

Die FDP-Bundestagsfraktion will dauerhafte Entlastungen der Stromkunden - einen Beitrag dazu leisten sollen neben dem Bund auch Länder und Kommunen. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Positionspapier zur Energiepolitik heißt es, die Stromsteuer solle auf das EU-Minimum abgesenkt werden. Das würde den Netto-Preis um rund 2 Cent pro Kilowattstunde senken. »Langfristig wollen wir uns auf EU-Ebene zudem dafür einsetzen, dass die Stromsteuer ganz entfällt.«

Bei Windrädern ist Ende der Ausbauflaute in Sicht

Beim Ausbau von Windrädern an Land ist aus Sicht der Branche ein Ende der Flaute in Sicht. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen mehr neue Windräder ans Netz. Die Zahl der Windräder, die neu genehmigt wurden, wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich. Das ergab eine vorläufige Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Der Bundesverband Windenergie kritisierte allerdings einen »de facto Ausfall« der Südregion. Bayern und Baden-Württemberg hinkten beim Ausbau hinterher. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Dies spielt eine Schlüsselrolle, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen und unabhängiger zu werden von fossilen Energien wie Kohle und Gas. Windräder an Land sind vor Ort aber oft umstritten.

Samstag, 8. April

Lindner sieht bei Heizungstausch begrenzte Fördermittel

Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht für den Heizungsaustausch begrenzte Fördermittel des Staats. Der FDP-Chef sagte der »Rheinischen Post« (Samstag): »Richtig ist, dass der steigende CO2-Preis ohnehin in den kommenden Jahrzehnten wirtschaftliche Anreize für Veränderungen setzt. Aber wir wollen Tempo machen und im Übrigen soziale Härten vermeiden. Allerdings muss man klar sagen, dass der Staat nicht auf Dauer und nicht vollständig die Kosten tragen kann.« Begrenzte Mittel müssten möglich effektiv eingesetzt werden.

Verband Pro Agro: Wegen Kostensteigerung Preise für Eier gestiegen

Die Preise für Eier sind vor Ostern deutlich gestiegen. Hanka Mittelstädt, Vorstandschefin des Verbands Pro Agro zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Berlin-Brandenburg sieht dafür mehrere Gründe: Es gebe deutliche Kostensteigerungen im Bereich Energie und Futter, sagte sie am Samstag im RBB-Inforadio. Zudem sei die Nachfrage groß, das Angebot aber niedriger, weil viele Halter entschieden hätten, die Stallanlagen wegen zu hoher Kosten nicht neu zu belegen. Mittlerweile komme jedes vierte Ei aus dem Ausland, berichtete Mittelastädt, die einen Landwirtschaftsbetrieb in der Uckermark mit rund 39 000 Hennen in Freilandhaltung führt.

London: Ukrainische Energieversorgung hält russischen Angriffen stand

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste hält die ukrainische Energie-Infrastruktur russischen Angriffen weitgehend stand. Der Versuch, die Energieversorgung im Land über den Winter erheblich zu verschlechtern, sei mit hoher Wahrscheinlichkeit gescheitert, hieß es am Samstag im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Die Intensität der Angriffe habe seit Anfang März abgenommen, seitdem habe es nur noch kleinere gegeben.

Dobrindt: Tür zur Weiternutzung der Kernenergie offen lassen

Wenige Tage vor dem geplanten Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Bundesregierung aufgefordert, diese Entscheidung zu korrigieren. »Wir sollten die Tür für die Weiternutzung der Kernenergie offen lassen«, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gebe jetzt noch die Möglichkeit, für die drei Meiler Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland neue Brennstäbe zu bestellen, um sie dann im kommenden Winter bei hohem Energiebedarf wieder ans Netz gehen zu lassen.

Freitag, 7. April

DIHK kritisiert verkürzte Anhörungsfristen bei Energiegesetzen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) wehrt sich gegen verkürzte Anhörungsfristen bei Gesetzgebungsverfahren. Als jüngste Beispiele verweist sie auf das Gebäudeenergiegesetz sowie das Energieeffizienzgesetz. Dafür seien lediglich »vier bis fünf Werktage über Ostern« vorgesehen, das sei zu wenig und lasse bei Betroffenen »einen schalen Beigeschmack zurück«, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Gebäudeenergiegesetz soll unter anderem regeln, wie und wann klimafreundlichere Heizungen eingebaut werden müssen. Es geht dabei um Wärmepumpen und andere Heizanlagen mit möglichst wenig fossilen Brennstoffen - und eine staatliche Förderung für den Austausch.

Abkehr von Öl- und Gasheizungen drückt CO2-Ausstoß nur langsam

Die geplante Abkehr von Öl- und Gasheizungen wird den Ausstoß von Kohlendioxid nach Angaben der Bundesregierung nur langsam senken. 2024 soll die sogenannte Wärmewende die Emissionen des schädlichen Klimagases um 1,7 Millionen Tonnen drücken. In den folgenden Jahren wird das dann schrittweise mehr, bis zu einem Minus von 10,5 Millionen Tonnen 2030. In der Summe sollen von 2022 bis 2030 mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen 43,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.

Donnerstag, 6. April

Statistik: Zahl der E-Autos im Südwesten fast verdoppelt

ie Zahl der Elektroautos im Südwesten hat sich im vergangenen Jahr annähernd verdoppelt. Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren im Land 105.964 Fahrzeuge mit Elektroantrieb gemeldet, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor seien es noch 54.250 gewesen. Das entspricht einem Zuwachs von ungefähr 95 Prozent. Die Erhebung beruht auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes und Berechnungen der Statistiker. Zum Vergleich: 2022 waren demnach insgesamt gut 6,8 Millionen Autos im Land zugelassen.

IW: Bei alten unsanierten Gebäuden drohen deutliche Preisabschläge

Eigentümer alter Immobilien mit schlechter Energieeffizienz drohen nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) deutliche Wertverluste. »Ich halte hier einen Preisrückgang von zehn bis 20 Prozent im laufenden Jahr für möglich«, sagte IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer am Donnerstag. Am Markt sei zu beobachten, dass die Energieeffizienz von Gebäuden wegen der hohen Strom- und Gaspreise spürbare Auswirkungen auf die Preise habe. Hinzu kämen die gesetzlichen Vorgaben zu klimafreundlicheren Heizungen. Zuvor hatte die »Bild« (Donnerstag) darüber berichtet.

Handwerkspräsident: Wärmepumpen allein werden uns nicht retten

Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat davor gewarnt, bei der Wende zum klimafreundlicheren Heizen in Deutschland einzig auf die Zahl der eingebauten Wärmepumpen zu achten. »Wärmepumpen sind keineswegs in jedem Gebäude der ökologisch effizienteste Weg, da müssen auch Dinge wie der energetische Gesamtzustand, die Dämmung und vieles mehr mit in den Blick genommen werden«, sagte Dittrich der »Wirtschaftswoche«. Es sei zielführender, zuerst nach den CO2-Zielen zu schauen und dann zu überlegen, welche Wege dahin führen. »Wärmepumpen allein werden uns sicher nicht retten«, meinte Dittrich. »Und ohne energetische Sanierung bringen die Wärmepumpen in Bestandsgebäuden sowieso nichts.«

Gasspeicher in Deutschland weiter zu knapp zwei Dritteln gefüllt

Der Füllstand der deutschen Gasspeicher ist weiter stabil. Auch am Dienstagmorgen waren die Speicher zu knapp zwei Dritteln gefüllt, wie am Donnerstag aus vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging. Der Gesamtfüllstand der deutschen Speicher lag demnach bei 64,05 Prozent. Das waren 0,25 Prozentpunkte weniger als am Vortag und 0,18 Prozentpunkte weniger als am Dienstag vergangener Woche. Der bislang geringste Füllstand des laufenden Jahres war am 17. März mit 63,67 Prozent verzeichnet worden. Ein Jahr zuvor, am 17. März, 2022 waren die deutschen Speicher nur zu 24,56 Prozent gefüllt.

Energiepreispauschale an zwei Millionen Studenten ausgezahlt

Drei Wochen nach dem Start der bundesweiten Antragsplattform für die 200-Euro-Energiepreispauschale für Studenten und Fachschüler haben inzwischen zwei Millionen Betroffene einen Antrag gestellt. Fast genausoviele haben das Geld auch bereits erhalten. Das geht aus aktuell am Donnerstagmorgen auf der Seite »Einmalzahlung200.de« veröffentlichten Zahlen hervor. Ausgezahlt wurden demnach mittlerweile etwa 399 Millionen Euro.

Verband: Windbranche benötigt Zehntausende neue Arbeitskräfte

Die Windbranche sucht in den kommenden Jahren in großem Stil Arbeitskräfte für den Ausbau erneuerbarer Energien. Die erwartete Verdoppelung der installierten Windkraftleistung bis 2030 »geht nicht ohne Aufstocken des Personals«, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie, Wolfram Axthelm, der Deutschen Presse-Agentur. Das werde »nicht bedeuten, dass man 100 Prozent mehr Personal hat, aber es wird einen signifikanten Personalzuwachs geben«, fügte er hinzu. »Wir reden über mehrere Zehntausende.«

Mittwoch, 5. April

Studie nennt Fachkräftemangel als zusätzliche Bremse für Energiewende

Der Fachkräftemangel in den Elektroberufen gefährdet nach Ansicht einer aktuellen Studie den für die Energiewende benötigten schnelleren Ausbau der Stromnetze. »Der Fachkräftemangel wird von den meisten Unternehmen mittlerweile als größtes Geschäftsrisiko der Zukunft eingeschätzt. Auch für die Umsetzung der Energiewende wirken sich die nicht besetzbaren Arbeitsstellen bremsend aus«, heißt es in der 82-seitigen Studie, die Oliver Brückl von der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg im Auftrag der Grünen im Landtag erstellt hat.

Greenpeace demonstriert mit Atommüll-Fässern vor CSU-Zentrale

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Mittwoch vor der Parteizentrale der CSU in München mit 15 Atommüll-Fässern demonstriert. Sie forderten von der Partei von Ministerpräsident Markus Söder eine »fortschrittlichere Energiepolitik und mehr Einsatz für die Windkraft«. Die Aktivisten warfen der CSU vor, den auf den 15. April festgelegten Atomausstieg wiederholt zu hinterfragen und wichtige Schritte in der Energiewende zu verschleppen.

Gazprom nimmt nach Wartung Gaslieferungen nach China wieder auf

Der russische Energiekonzern Gazprom hat nach einer Woche Wartungsarbeiten an der Pipeline »Kraft Sibiriens« die Gaslieferungen darüber Richtung China wieder aufgenommen. »Die planmäßigen Prophylaxearbeiten an der Gasleitung «Kraft Sibiriens» sind abgeschlossen«, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Im vergangenen September hatte Gazprom die nach Deutschland führende Leitung Nord Stream 1 nach Wartungsarbeiten nicht wieder in Betrieb genommen. Der Konzern begründete dies - vor dem Hintergrund massiver politischer Spannungen zwischen Russland und dem Westen - mit angeblich austretendem Öl aus einer Turbine.

Energieberater erwarten sinkende Preise für Wärmepumpen

Energieberater erwarten, dass sich der Lieferengpass bei Wärmepumpen mittelfristig entspannt und die Preise sinken - trotz der Pläne der Bundesregierung zum Heizungsaustausch. »Derzeit ist der Markt für Wärmepumpen ein Verkäufermarkt mit teils hohen Preisaufschlägen, aber jetzt steigen alle Hersteller ein«, sagte Jürgen Leppig, Bundesvorsitzender des Energieberaterverbands GIH, der Deutschen Presse-Agentur. »Daher wird in zwei Jahren ein Überangebot entstehen, und die Preise werden sinken.« Auch sei genug Förderung für Wärmepumpen da. Schon die bestehende Förderung für Wärmepumpen sei mit bis zu 40 Prozent des Kaufpreises auskömmlich. »Derzeit fördert der Staat die Heizung mehr als die Gebäudehülle.«

Dienstag, 4. April

8 Prozent weniger Strom verbraucht

Der Stromverbrauch in Privathaushalten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Jede Person verbrauchte im Schnitt über das ganze Jahr rund 1.174 Kilowattstunden Strom, wie aus einer Analyse der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das waren demnach rund 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr. In den Jahren 2020 und 2021 war der Verbrauch dagegen um insgesamt 6 Prozent gestiegen, hieß es. Hintergrund dürften vor allem die Einsparbemühungen infolge des Kriegs in der Ukraine gewesen sein.

Nachbesserungen bei Energiepreisbremsen geplant

Bei den staatlichen Energiepreisbremsen sind Nachbesserungen für Unternehmen etwa aus der Gastronomie geplant, die von pandemie- oder flutbedingten Schließungen betroffen waren. Das verlautete heute aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums. Bisher werde bei den Energiepreisbremsen für Firmen der Verbrauch des Jahres 2021 als Referenzgröße herangezogen. 2021 habe der Verbrauch jedoch durch die Folgen der Pandemie und der verhängten Schutzmaßnahmen in vielen Branchen deutlich unter dem normalen Niveau gelegen, hieß es.

DOSB gibt keine Entwarnung in der Energiekrise

Der organisierte Sport in Deutschland ist dank Preisbremsen sowie Härtefall- und Sonderfonds der Bundesländer bisher relativ gut durch die Energiekrise gekommen. Auch der milde Winter hat dazu beigetragen, dass befürchtete Insolvenzen von Sportclubs auf Einzelfälle beschränkt werden konnten. Ein Grund zum Aufatmen ist das für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) noch nicht.

Schokolade trotzt der Krisenstimmung - Fast 10 Kilo pro Kopf genascht

Schokolade ist offensichtlich krisenresistent: Die deutschen Hersteller haben ihre Produktion im vergangenen Jahr trotz Teuerung und nachlassender Konjunktur um 1,7 Prozent auf 1,2 Millionen Tonnen erhöht, wie der Verband der Süßwarenindustrie in Bonn mitteilt. Der Pro-Kopf-Verzehr in Deutschland ist geschätzt auf 9,56 Kilogramm leicht gestiegen. Zum bevorstehenden Osterfest könnte jeder Einwohner der Bundesrepublik rein rechnerisch mehr als einen Schokohasen verspeisen: Für den Verkauf im Inland hat die Industrie 108 Millionen Schokohasen produziert.

Förderkürzung macht Rohöl teurer - Höherer Spritpreis möglich

Überraschende Produktionskürzungen aus dem Kreis des Ölförder-Verbandes Opec+ haben die Rohölpreise zu Wochenbeginn kräftig in die Höhe getrieben. Wie die Gruppierung am Montag offiziell mitteilte, wird die Reduktion der Tagesproduktion im Laufe der kommenden Monate insgesamt 1,66 Millionen Barrel ausmachen. Das entspricht etwa 1,6 Prozent der globalen Ölproduktion. Die Ölpreise stiegen daraufhin um bis zu 8 Prozent. Das könnte »in der Folge auch zu einer Verteuerung an den Zapfsäulen« führen, teilte der ADAC mit.

Montag, 3. April

Energieagentur IEA: Verkauf von Wärmepumpen auf Rekordniveau

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) werden immer mehr Wärmepumpen verkauft. Der weltweite Absatz von Wärmepumpen sei im vergangenen Jahr um elf Prozent auf ein Rekordniveau gestiegen. In Europa wurden 2022 demnach fast drei Millionen Wärmepumpen verkauft, was einem Anstieg von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der russische Einmarsch in die Ukraine habe den Trend zur Wärmepumpe deutlich verstärkt, da viele Menschen wegen der gestiegenen Energiepreise auf Wärmepumpen umgestiegen seien.

Hohe Akzeptanz für Windräder und Stromtrassen

Die Bereitschaft der Menschen, in ihrer unmittelbaren Nähe Windenergie- und Solaranlagen sowie Stromtrassen zu akzeptieren, ist laut einer Umfrage hoch. So gaben 82 Prozent der Befragten an, mit solchen Anlagen einverstanden zu sein, wenn es für die Versorgungssicherheit erforderlich ist, wie das Beratungsunternehmen EY in Stuttgart mitteilte. Mehr als die Hälfte der Befragten stimmte der Aussage zu, dass die Politik angemessene Maßnahmen für die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung ergreift. Aber die Menschen in Deutschland zweifeln, ob die Energiewende erfolgreich umgesetzt werden kann. 72 Prozent der Befragten gingen davon aus, dass sie in der vorgesehenen Form nicht klappen werde.

Haus & Grund warnt vor finanzieller Überlastung

Der Eigentümerverband Haus & Grund warnt bei dem geplanten Gebäudeenergiegesetz vor einer finanziellen Überlastung von Eigentümern. »Für die meisten Immobilien bietet das Gebäudeenergiegesetz weder technologieoffene noch bezahlbare Lösungen und führt damit für viele private Eigentümer zu einer finanziellen Überlastung«, sagte der Verbandspräsident Kai Warnecke. Auch die von der Ampel-Koalition angekündigte Technologieoffenheit sei in der Praxis kaum umsetzbar.

Ministerium: Wärmewende soll Bürger neun Milliarden Euro kosten

Für den Einbau klimafreundlicherer Heizungen müssen Bürger nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums bis 2028 jährlich mehr als neun Milliarden Euro in die Hand nehmen. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Gesetzentwurf zum neuen Gebäudeenergiegesetz hervor. Dem stünden über eine Betriebszeit der Heizung von 18 Jahren zugleich Einsparungen in Höhe von rund 11 Milliarden Euro gegenüber, rechnet das Ministerium. Die Einsparungen kommen unter anderem zustande, weil Öl und Erdgas in den kommenden Jahren absehbar teurer werden.

Unerwartete Förderkürzung bei Opec+ sorgt für Höhenflug bei Ölpreisen

Überraschende Produktionskürzungen aus dem Kreis des Ölförder-Verbandes Opec+ haben die Rohölpreise zu Wochenbeginn kräftig in die Höhe getrieben. Wie die Gruppierung mitteilte, wird die Reduktion der Tagesproduktion im Laufe der kommenden Monate insgesamt 1,66 Millionen Barrel ausmachen. Das entspricht etwa 1,6 Prozent der globalen Ölproduktion. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass die Entscheidung dazu diene, die Preise auf einem bestimmten Niveau zu halten. »Genau daran muss man sich orientieren«, sagte er. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni wurde am Montag für 84,02 US-Dollar gehandelt, um 4,13 Dollar mehr als am Freitag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls deutlich um 4,07 Dollar auf 79,74 Dollar.

Staatssekretär Kellner: Wärmewende gutes Zeichen für Klimaschutz

Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) sieht in dem Kompromiss zum lange umstrittenen Gebäudeenergiegesetz ein gutes Zeichen für den Klimaschutz. »Wir sehen eine sich beschleunigenden Klimakrise. Deswegen war es doch so wichtig, dass wir uns in der Koalition geeinigt haben«, sagte Kellner im ZDF-Morgenmagazin. Gerade im Wärmebereich hinke Deutschland noch weit hinterher, weshalb dort eine Wende nun wichtig sei. Mit dem Kompromiss der Ampel-Koalition zum Gebäudeenergiegesetz kommt das Ende von Öl- und Gasheizungen in Deutschland. Es wird allerdings ein Ende auf Raten sein, weil es Übergangs- und Ausnahmeregelungen geben soll.