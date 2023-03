GEA-Energie-Kompass: EU-Energieverbrauch muss bis 2030 um 11,7 Prozent sinken

Bitte aktivieren Sie Javascript

Freitag, 10. März

EU-Energieverbrauch muss bis 2030 um 11,7 Prozent sinken

Die EU muss bis 2030 mindestens 11,7 Prozent weniger Energie verbrauchen. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten in Brüssel, wie der Rat der Mitgliedstaaten mitteilte. Referenzwert ist demnach eine Vorhersage von 2020. Den Angaben zufolge muss jedes EU-Land zu den Einsparzielen beitragen. Anhand einer bestimmten Formel sollen die nationalen Beiträge berechnet werden.

Branche fordert Vereinfachung für Bau von Solaranlagen

Vor einem »Photovoltaik-Gipfel« mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordert die die Energiebranche weitere Vereinfachungen für den Bau von Solaranlagen. »Wir werden rund ein Prozent der Landesfläche für PV-Freiflächenanlagen brauchen«, sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae. Bei dem Treffen im Wirtschaftsministerium soll ein Entwurf für eine Solarstrategie vorgestellt werden. Deutschland will seinem selbst gesteckten Ausbauziel zufolge 2030 auf 215 Gigawatt an installierter Solarleistung kommen, bis 2040 sollen es 400 Gigawatt sein. Im Januar kam Deutschland auf rund 68 Gigawatt.

Steinkohle statt Gas: 14 Kraftwerke kehrten an Markt zurück

Die seit vergangenem Sommer zur Bekämpfung der Gaskrise reaktivierten Steinkohlekraftwerke sind allesamt weiterhin am Markt. Insgesamt kehrten bislang 14 Steinkohle-Kraftwerke und ein Mineralöl-Kraftwerk ans Netz zurück oder wurden nicht stillgelegt, wie aus einer Übersicht der Bundesnetzagentur hervorgeht. Es lägen keine Anzeigen hinsichtlich der vorzeitigen Beendigung des Markteinsatzes vor, sagte ein Behördensprecher.

Donnerstag, 9. März

Energiekrise trifft Mieter mit Ölheizung am stärksten

Der starke Anstieg der Energiekosten im Jahr 2022 wird nach einem Medienbericht bei vielen Mieterhaushalten in Deutschland mit deutlicher Verzögerung ankommen. Das legt nach Angaben des Nachrichtenmagazins »Spiegel« eine Auswertung des Immobiliendienstleisters Ista von gut 156 000 Heizkostenabrechnungen für 2022 nahe. Demnach seien die durchschnittlichen Kosten für Mieterhaushalte mit Gasheizung im vergangenen Jahr sogar um drei Prozent zurückgegangen, auf 556 Euro. Das liegt laut Ista daran, dass die Haushalte weniger Gas verbraucht haben, auch dank des vergleichsweise warmen Wetters.

Gasverbrauch in Deutschland geringer als in Vorjahren

Trotz kühlerer Temperaturen als in den Vorjahren ist in der vergangenen Woche in Deutschland weiter Gas eingespart worden. In der neunten Kalenderwoche habe der Gasverbrauch 7,7 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021 gelegen, teilte die Bundesnetzagentur mit. Die Temperaturen lagen 1,6 Grad unter dem Durchschnittswert der Referenzperiode. Temperaturbereinigt lag der Verbrauch 12,8 Prozent unter dem Vergleichswert.

Kohle als Energieträger für deutsche Stromproduktion bedeutender

Kohle hat als wichtigster Energieträger für die Stromproduktion in Deutschland im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen. Der Anteil der Stromerzeugung aus den als klimaschädlich geltenden Kohlekraftwerken stieg gegenüber 2021 um 8,4 Prozentpunkte auf ein Drittel (33,3 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Zuwachs trug den Angaben zufolge auch dazu bei, die starken Rückgänge bei der Stromproduktion aus Erdgas infolge des Ukraine-Krieges sowie bei der Kernenergie wegen des Atomausstiegs aufzufangen. Zweitwichtigste Energiequelle war die Windkraft, deren Anteil nach einem vergleichsweise windarmen Vorjahr um 9,4 Prozentpunkte auf knapp ein Viertel (24,1 Prozent) stieg.

Habeck sieht Fortschritte beim klimafreundlichen Umbau

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sieht Fortschritte beim klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. »Natürlich ist noch sehr viel zu tun, die Aufgaben sind groß«, erklärte der Grünen-Politiker in einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Mitteilung. »Aber wir stehen trotz allem am Beginn einer gesellschaftlichen Dynamik. Der Einstieg in die Erneuerung ist geschafft.« Habecks Ministerium veröffentlichte einen »Werkstattplan«, der eine Bilanz der bisherigen Anstrengungen etwa zum stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien zieht und einen Ausblick auf weitere Vorhaben bietet.

Mittwoch, 8. März

Debatte um geplante EU-Umweltvorgaben für Gebäude geht weiter

Kurz vor einer wichtigen Abstimmung im Europaparlament verteidigt die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus geplante EU-Vorgaben zu neuen Mindeststandards für die Energieeffizienz von Gebäuden. »Die günstigste Energie ist die, die wir nicht verbrauchen«, sagte sie. Ziel der anstehenden Verhandlungen sei es, den Energieverbrauch von Gebäuden deutlich zu senken und so den Geldbeutel der Verbraucher zu schonen. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange, sagte der »Bild«-Zeitung hingegen, die Pläne seien eine Attacke auf das Einfamilienhaus, den ländlichen Raum und das bezahlbare Wohnen.

Heizungsaustausch: Deutlich mehr Förderbewilligungen für Wärmepumpen

Das Bundeswirtschaftsministerium hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Förderbewilligungen für den Austausch alter Heizungen gegen klimafreundliche Anlagen erteilt. 2022 genehmigte der Staat demnach für Bestandsgebäude, die saniert werden, die Förderung von 200.000 Wärmepumpen. Das ist fast viermal so viel wie 2021, als 53.000 Wärmepumpen bewilligt wurden, wie aus den am Mittwoch in Berlin bekanntgeworden Zahlen des Wirtschaftsministeriums hervorgeht.

Benzin und Diesel wieder teurer

Am Kraftstoffmarkt kann derzeit von Entspannung keine Rede sein - im Gegenteil. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, sind die Preise für beide Kraftstoffsorten gestiegen, für Diesel stärker als für Benzin. Danach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,781 Euro, das sind 2,4 Cent mehr als vor Wochenfrist. Ein Liter Diesel verteuerte sich um 2,6 Cent auf 1,753 Euro.

RWE-Chef zur Energiekrise: »Wir sind noch nicht durch«

Der Chef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, hat angesichts der aktuellen Entspannung in der Energiekrise vor voreiliger Sorglosigkeit gewarnt. »Deutschland hat fast alles in der Energiekrise richtig gemacht. Aber zu glauben, wir hätten alles getan, um die nächste Krise zu meistern, ist falsch. Wir sind noch nicht durch«, sagte Krebber in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Als Beispiel nannte er die Diskussion, ob die Bundesregierung bei den Terminals für den Import von Flüssigerdgas (LNG) zu großzügig plane. Die aktuelle Debatte über eine weiteren Laufzeitverlängerung für die deutschen Atomkraftwerke hält Krebber für wenig zielführend.

Dienstag, 7. März

Gewerkschaften sehen wegen hoher Strompreise viele Jobs in Gefahr

Industriegewerkschaften sehen wegen der im international Vergleich hohen Strompreise in Deutschland Hunderttausende Jobs in Gefahr. Insbesondere in den energieintensiven Branchen wie der Stahl-, Chemie- oder Baustoffindustrie drohten Arbeitsplatzverluste und Standortschließungen, erklärten die Gewerkschaften IG Metall, IGBCE und IG BAU. Mit einem bundesweiten Aktionstag am Donnerstag wollen sie der Forderung nach einem Industriestrompreis Nachdruck verleihen, der international wettbewerbsfähig sei und langfristige Planbarkeit gewährleiste. Geplant seien mehrere Dutzend öffentliche und betriebsöffentliche Aktionen und Kundgebungen.

Scholz: »Energiewende kann und wird uns auch gelingen«

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) blickt zuversichtlich auf den grundlegenden, klimafreundlichen Umbau der Energieversorgung in Deutschland. »Die Energiewende kann und wird uns auch gelingen«, sagte Scholz am Dienstag bei einer Tagung des Stadtwerkeverbands VKU. Die Zukunft gehöre den erneuerbaren Energien, aus Kostengründen, aus Umweltgründen und aus Sicherheitsgründen.

Deutsche Umwelthilfe geht gegen LNG-Pläne bei Rügen vor

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht gegen ein vor Rügen geplantes Terminal für Flüssigerdgas vor. Die Organisation reichte im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach eigenen Angaben eine sogenannte Einwendung ein. Konkret richtet sie sich zunächst gegen die Genehmigung der etwa 38 Kilometer langen Anbindungsleitung von Lubmin durch den Greifswalder Bodden bis vor die Küste Rügens. Nach bisherigen Plänen sollen in der Ostsee vor Sellin im Südosten Rügens zwei Plattformen gebaut werden, an denen schwimmende Flüssigerdgas-Terminals festmachen sollen.

Montag, 6. März

Europäischer Gaspreis unter 43 Euro - Tiefster Stand seit Sommer 2021

Der Preis für europäisches Erdgas hat am Montag die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelswochen fortgesetzt und den tiefsten Stand seit Sommer 2021 erreicht. Zu Beginn der Woche fiel der Preis für den richtungsweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat bis auf 42,50 Euro je Megawattstunde (MWh). Günstiger war europäisches Erdgas zuletzt im August 2021. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren die Erdgaspreise im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. In der Spitze wurden Preise von mehr als 300 Euro gezahlt.

Online-Rechner: Zahlen Sie die korrekten Abschläge für Energie?

Noch immer haben nicht alle Verbraucherinnen und Verbraucher wie vorgesehen Informationsschreiben ihrer Versorger zum Inkrafttreten der Energiepreisbremsen bekommen. Das stellt die Verbraucherzentrale Berlin fest. Und bei manchen, die diese Schreiben bereits erhalten haben, lägen die berechneten monatlichen Abschläge ein Vielfaches über dem, was sich aus Verbrauch, Vertragspreis und der jeweiligen Preisbremse ergeben müsste, heißt es von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH).

Die VZSH rät Betroffenen daher, die in den Schreiben aufgeführten Angaben genau zu prüfen. »Wenn der vorgeschlagene Abschlag erheblich zu hoch oder niedrig ist, können Verbraucher den Abschlag anpassen«, sagt Carina Habeck, Energierechtsreferentin der VZSH. Dieser müsse sich nach dem Verbrauch des Vorjahres, dem aktuellen Verbrauchspreis und der Preisbremse richten.

Mithilfe eines Online-Rechners der Verbraucherzentralen lässt sich überprüfen, ob die Abschläge korrekt berechnet wurden. Die Preisbremsen sind dort bereits berücksichtigt. Weichen die neuen Abschläge des Energielieferanten weit davon ab, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Versorger umgehend schriftlich darüber informieren und ihn auffordern, die Berechnung zu korrigieren.

Salzwiesen helfen auch bei Klimaänderungen dem Küstenschutz

Salzwiesen vor den Deichen können einer neuen Studie zufolge auch bei veränderten Klimabedingungen die Energie von Wellen dämpfen und so einen wertvollen Beitrag für den Küstenschutz leisten. In der kürzlich in der Fachzeitschrift »Scientific Reports« veröffentlichten Untersuchung kommen Forscherinnen und Forscher aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu dem Ergebnis, dass höhere Wassertemperaturen und ein höherer CO2-Gehalt im Wasser infolge des Klimawandels keine negativen Folgen auf die wellendämpfende Funktion zweier wichtiger Salzwiesenpflanzenarten haben.

Energiepauschale: So kommen Studenten an die Einmalzahlung

Ab 15. März können Studierende, Auszubildende und Fachschüler die Energiepauschale in Höhe von 200 Euro beantragen. Davor müssen sie aber einige Hürden meistern. Man muss ein sogenanntes BundID-Konto erstellen. Dazu braucht es entweder einen Personalausweis mit Online-Funktion (eID) oder ein Elster-Zertifikat. Zusätzlich wird eine App benötigt, mit der man die Ausweisdokumente auslesen lassen kann. Zusätzlich wird noch ein Zugangscode benötigt, der von der Hochschule oder Ausbildungsstätte bereitgestellt wird.