Europa muss US-Präsident Trump die Stirn zeigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der US-Präsident ist dabei, eine neue Weltordnung zu schaffen. Donald Trump gedenkt, das Recht des stärkeren an die Stelle des Völkerrechts zu setzen. Das begann mit seiner unverhohlenen Aufforderung an die überfallene Ukraine, doch endlich Gebiete an den Aggressor Russland abzutreten. So herrsche wenigsten wieder Frieden in der Region. Das ging weiter mit dem Einsatz von US-Truppen im souveränen Venezuela, wo der amtierende Präsident Nicolas Maduro entführt wurde, um ihn in den USA vor Gericht zu stellen. Und das findet Fortsetzung in Trumps unrechtmäßigem Besitzanspruch auf Grönland. Trump will die Insel, weil er die Bodenschätze dort für unbedingt notwendig für die Sicherheit der USA hält.

Man kann auf die Großmannssucht des Republikaners speichelleckend reagieren wie Fifa-Präsident Gianni Infantino, der Trump den extra dafür geschaffenen Fifa-Friedenspreis überreichte. Oder so anbiedernd wie die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado, die hoffte, den Präsidenten gütig zu stimmen, indem sie ihm ihre Friedensnobelpreis-Medaille überreichte. Oder man reagiert wie die EU, die bei der US-Intervention pikiert zur Seite schaute wie eine Mutter es tut, deren Schwiegertochter deutlich zu tief dekolletiert zum sonntäglichen Mittagessen erscheint.

Nach Trumps jüngstem Vorpreschen in Sachen Grönland protestieren US-Demokraten und sogar eigene republikanische Parteifreunde. Es protestieren Menschen in Grönland, in Dänemark, in ganz Europa. Das interessiert Trump nicht. Widerspenstigen EU-Ländern droht er Strafzölle an. Es ist höchste Zeit, dass Europa reagiert. Entschieden und mit Nachdruck. Vielleicht nicht die in ihren Entscheidungsprozessen zu träge gewordene EU. Aber vielleicht ein wirtschaftlich und militärisch starkes Kern-Europa mit Deutschland, Frankreich, Polen und Italien, das sich auch noch Großbritannien mit ins Boot holt. Agiert werden müsste mit viel diplomatischem Kalkül und Fingerspitzengefühl. Denn an einer Eskalation in dieser Frage kann niemand Interesse haben.

oliver.jirosch@gea.de