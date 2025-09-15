Einzige Lösung U-Ausschuss

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die einen schreien nach Untersuchungsausschuss, die nächsten wollen eine Enquete-Kommission und die anderen würden das Thema am liebsten bis zur totalen Vergessenheit totschweigen. Für die Bürger ist das Gezerre um die zumindest fragwürdigen Maskendeals des Unions-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn nicht nur enervierend, es ist ein Paradebeispiel, wie das Vertrauen in die Politik erschüttert wird.

Aktuell profitiert die CDU noch davon, dass die Opposition gespalten ist und somit keine Mehrheit für einen U-Ausschuss zusammenbekommt. Doch was den Bürger angeht, büßen die Unionsparteien immer mehr Sympathien ein. Die Frage ist, wie viel Reputation sie aus parteilicher Solidarität noch opfern wollen. Immer mehr droht der Masken-Spahn zum Maut-Scheuer und damit zum Stimmenbringer für die politischen Gegner zu werden. Zudem wächst der Druck auch auf SPD-Chef Lars Klingbeil. Denn die Causa Spahn ist eine herbe Belastungsprobe für die Sozialdemokraten.

Um aus dieser Bredouille zu kommen, muss die Regierungskoalition alle parteitaktische Solidarität über Bord werfen. Haben die Abgeordneten tatsächlich Vertrauen in Spahn und hat dieser sich nichts zu Schulden kommen lassen, könnte ihn ein Untersuchungsausschuss ein für alle Mal reinwaschen. Ist das Gegenteil der Fall, müssen die Verantwortlichen die Konsequenzen ziehen, denn einerseits sind sie dem Volk und nicht dem Parteibuch verpflichtet, und andererseits würden sie so eine funktionierende und transparente Demokratie unter Beweis stellen.

