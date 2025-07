Einsatz von Palantir-Software: Die Polizei ist nicht der Feind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Baden-Württemberg hat mit der Firma Palantir einen millionenschweren Vertrag über die Nutzung der Datenanalyse-Software »Gotham« geschlossen. Ohne die Rückendeckung des Parlaments war dies wohl ein etwas voreiliger Schritt. Im Landtag gibt es große Vorbehalte gegen den umstrittenen Palantir-Gründer und Trump-Unterstützer Peter Thiel.

Ja, der Tech-Milliardär ist bekannt für seine libertären und rechtskonservativen Positionen. Aber wann wurden eigentlich Charakter und Ansichten der Unternehmer wichtiger als Qualität und Funktionalität der Produkte? Wohl spätestens seit den befremdlichen Ausfällen von Tesla-Chef Elon Musk. Wer sich beim Kauf eines E-Autos von seinen Gefühlen für den Chef des Herstellers leiten lassen möchte, darf dies selbstverständlich tun. Dank einer Vielzahl von Autobauern ist die Auswahl Ausdruck der persönlichen Freiheit. Die Polizei, die der Sicherheit der Bürger verpflichtet ist, kann sich solch persönliche Erwägungen hingegen nicht leisten.

Die hohen Anforderungen an den Datenschutz bei deutschen Sicherheitsbehörden zerstören jede Chance auf so etwas wie Waffengleichheit mit Organisierter Kriminalität, Drogenkartellen und feindlichen Geheimdiensten. Dort ist man beim Einsatz neuer Technologien weit weniger zimperlich. Wer permanent Ängste vor staatlicher Überwachung schürt, schützt damit Verbrecher und Spione. Und während viele Bürger gedankenlos ihre intimsten Geheimnisse der Datenanalyse kommerzieller Social-Media-Anbieter zur Verfügung stellen, werfen sie staatlichen Institutionen Knüppel zwischen die Beine. Die Offline-Nutzung von »Gotham« bietet größtmöglichen Schutz davor, dass sensible Ermittlungsdaten in die falschen Hände geraten. Eine Software die hilft, Täter zu überführen, schützt damit auch Unschuldige. Auch heute kommt es vor, dass Unbeteiligte in den Fokus von Ermittlungen geraten. Fehlerquelle Nummer 1 ist und bleibt dabei der Faktor Mensch.

