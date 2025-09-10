Ein echtes Kräftegleichgewicht muss her

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine der wohl bekanntesten Luftraumverletzungen der Geschichte ist der Flug von Mathias Rust, der 1987 mit seiner Cessna bis nach Moskau flog. Doch während der Schleswig-Holsteiner damals seine Reise mit den Wünschen nach Weltfrieden und Völkerverständigung antrat, sind die aktuellen Luftraumverletzungen Russlands in Polen klare Bestrebungen, die Verteidigung der Ostgrenze des europäischen Luftraums systematisch zu testen. Dem Kreml müssen jetzt harte Grenzen gesetzt werden und Europa muss militärische Stärke demonstrieren - nicht um zu eskalieren, sondern um zu zeigen, dass es bereit ist, seine Werte und Freiheit zu verteidigen.

Schon im Kalten Krieg wurde jede mögliche Aggression genau unter die Lupe genommen, bevor Reaktionen folgten. Denn ein zu schneller Finger am Abzug kann beispielsweise Katastrophen wie versehentliche Abschüsse von Passagiermaschinen verursachen. Deswegen war es für die Europäer bis jetzt vernünftig, einzelne verirrte Drohnen oder Raketen, die auf polnischem Gebiet abstürzten, nicht so sehr auf die Goldwaage zu legen. Doch die aktuelle Attacke, bei der nun sogar Kampfjets eingreifen mussten, hat eine andere Qualität.

Deshalb sollte die jüngste Aggression auch hinter dem großen Teich Konsequenzen haben. Spätestens jetzt muss den USA klar sein, dass dies die ersten kleinen Schritte für eine kommende neue Weltordnung sind. Der Westen muss ein militärisches Kräftegleichgewicht schaffen, das die Welt so lange in einer wackligen Balance hält, bis wieder bessere Zeiten für Verhandlungen, Abrüstung und Frieden kommen.

david.drenovak@gea.de