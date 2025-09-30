Ein echter erster Schritt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eines muss man Donald Trump lassen: Er bringt Dinge in Bewegung. Insoweit ist sein 20-Punkte-Plan, mit dem er die Konfliktparteien in Nahost und die ganze Welt überrascht hat, ein geglückter diplomatischer Coup. Der Überraschungseffekt, mit dem Trumps Friedensplan kam, ist seine Stärke, könnte jedoch auch zur entscheidenden Schwäche werden. Denn ad hoc mit einer ausführlich vorgefertigten Lösung konfrontiert zu werden, scheint sowohl für Israel, als auch für die Palästinenser sehr unerwartet gekommen zu sein.

Zu klassischer Diplomatie hätte gehört, beide Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen und nach und nach Punkte für einen Waffenstillstand zu klären oder dauerhafte Regularien und Grenzen für Gaza und Israel festzulegen. Oft genug benötigt das Ausdauer und viel Geduld bei langwierigen Verhandlungen - besonders aufseiten des Vermittlers. Eigenschaften, die dem US-Präsidenten weniger liegen, weswegen er wohl eine andere Strategie gewählt hat. Vielleicht birgt Trumps Ansatz tatsächlich die notwendige Innovation, denn mit der oben genannten klassischen Methode wurden in diesem Konflikt jahrzehntelang keine echten Fortschritte erzielt.

Jetzt liegt zumindest ein echter Vorschlag auf dem Tisch. Für diesen müssen alle Beteiligten ihren Wunsch nach Frieden mit handfesten Taten und Zugeständnissen untermauern. Dem Vernehmen nach konnte Israels Premier dem Friedensplan bereits einen oder mehrere seiner Wünsche hinzufügen. Entsprechend sollte der US-Präsident dies auch den Palästinensern in gewissem Umfang ermöglichen. Dem Business-Man, Donald Trump, dürfte das Konzept von »quid pro quo« (ökonomisches Prinzip, nach dem eine Person, die etwas gibt, dafür eine angemessene Gegenleistung erhalten soll, Anm. d. Red.) mit Sicherheit geläufig sein. Er selbst hat schon jetzt einiges an Ansehen gewonnen.

david.drenovak@gea.de