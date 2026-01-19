E-Auto-Prämie: Norwegen hat es besser gemacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN.. Drei Milliarden Euro will die Bundesregierung als Zuschüsse für den Kauf von Elektroautos ausgeben. Das soll für 800.000 Fahrzeuge ausreichen und der kriselnden deutsche Automobilindustrie wieder auf die Beine helfen. Doch das Vorhaben ist nicht unumstritten.

Bereits die alte Ampel-Koalition wollte mit einem sogenannten Umweltbonus den Kauf von Elektroautos fördern. Eingestellt wurde der Bonus, weil die damalige Koalition sparen musste, nachdem die CDU erfolgreich gegen die Verfassungsmäßigkeit des Ampel-Haushalts geklagt hatte. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass nun der ehemalige »Mr. Schuldenbremse« Friedrich Merz sich offenbar über die Sondervermögen genügend Kredite besorgt hat, um die Einsparungen seines Vorgängers wieder rückgängig zu machen.

Die Elektroauto-Kaufprämie selbst ist umstritten. Zum einen fördert sie nicht nur den Kauf deutscher und europäischer Autos. Im Bereich der Stromer haben mittlerweile die ohnehin schon hoch subventionierten chinesischen Hersteller hohe Marktanteile. Zum anderen sorgten solche Prämien - wie auch in der Vergangenheit die Abwrackprämie - für Vorzieheffekte, die dann in den Folgejahren wieder abflachen. In Zeiten knapper Kasse wären die drei Milliarden Euro besser anders eingesetzt. Eine günstigere und möglicherweise erfolgreichere Strategie um Elektromobilität zu fördern, wäre das norwegische Modell. Die Skandinavier strichen für Elektroautos die Parkgebühren in den Städten - daraufhin stieg der Anteil an Stromautos deutlich an.