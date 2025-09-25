Drohnen und Kampfjets im Nato-Raum: Was, wenn Russland eskaliert?

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Die Lage ist ernst, wenn der US-Präsident von einer Journalistin gefragt wird, ob er einverstanden sei, wenn Nato-Staaten russische Kampfjets im Luftraum des Verteidigungsbündnisses abschießen sollten. Die Lage ist besonders ernst, wenn die Antwort lautet: »Ja, das bin ich.«

Anlass zur Frage waren die Vorfälle der vergangenen Wochen. Russische Drohnen und Kampfjets drangen in den Luftraum der Nato-Staaten Polen, Estland und Rumänien ein. Während der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine »Eskalationsfalle« befürchtet und Regierungssprecher Stefan Kornelius sich unter Berufung auf »strategische Ambiguität« nicht zur deutschen Linie äußern möchte, will Polen russische Kampfjets unter Umständen abschießen lassen. Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Stellt sich also die Frage: Was würde passieren in Deutschland, wenn es zu einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommt?

Zentrale strategische Rolle

Tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, dass ein Nato-Staat russische Kampfflugzeuge attackieren lässt. Im November 2015 hatte die Luftwaffe der Türkei einen russischen Bomber vom Typ Suchoi Su-24 abgeschossen, nachdem der wohl in den Luftraum des Landes eingedrungen war. Der Vorfall sorgte zwar für eine diplomatische Eiszeit zwischen der Türkei und Russland – aber eben nicht für eine Eskalation oder gar für eine Ausrufung des Bündnisfalls. Das Eskalationspotential wäre heute aber wohl ungleich höher.

Polen löste nach den russischen Drohnenüberflügen bereits die Vorstufe zum Bündnisfall aus, nämlich Konsultationen des Nordatlantikrats nach Artikel 4 des Nato-Vertrags. Nur wenn der Rat einstimmig zu dem Schluss kommt, dass ein Bündnisfall nach Artikel 5 ausgelöst werden soll, greift die Beistandspflicht. Jeder Mitgliedsstaat ist dann völkerrechtlich dazu angehalten, das angegriffene Land zu unterstützen. Ob militärisch, logistisch oder finanziell, das obliegt dem jeweiligen Land.

Deutschland käme im Fall einer Eskalation an der Nato-Ostflanke eine zentrale strategische Rolle zu. Die Bundesrepublik würde als »Drehscheibe« dienen. Während die Frontlinien und Schlachtfelder wohl in osteuropäischen Staaten liegen, würde Deutschland den Nachschub an Truppen und militärischem Gerät organisieren. Das ist unter anderem im »Operationsplan« der Bundeswehr geregelt. Der ist zwar geheim, Eckpunkte sind aber bekannt. Die Fähigkeit, »sehr schnell große Truppenkontingente der Nato an die Ostflanke des Bündnisses zu verlegen, ist der zentrale Pfeiler der konventionellen Abschreckung«, heißt es seitens der Bundeswehr. Deutschlands Aufgabe liege vor allem darin, »den Aufmarsch und die Versorgung verbündeter und eigener Streitkräfte gesamtstaatlich sicherzustellen.« Das Land käme einer riesigen Spedition gleich. Dazu kann und müsste dann wohl auch die Zivilbevölkerung herangezogen werden, heißt es weiter. Eine »maximale zivile Unterstützung« sei entscheidend. Hilfswerke würden beispielsweise Verwundete pflegen, die von der Front nach Deutschland gebracht werden. Transportunternehmen könnten bei der Verteilung der Güter unterstützen oder die Polizei Straßen sichern.

Verteidigungsfähigkeit in der Luft

Ob Deutschland auch Bodentruppen schicken würde, hängt von der Art des Angriffs ab. Zentral bei einer Eskalation an der Nato-Ostflanke wäre aber die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr in der Luft. Einerseits, um Flugobjekte an der Nato-Ostflanke abzuwehren, wie es auch aktuell in Polen schon der Fall war. Und andererseits, weil Deutschland durch seine Drehscheibenfunktion nach einem Bündnisfall selbst zur Zielscheibe russischer Drohnen werden könnte.

Die Bundesregierung beruhigt: »Fakt ist, dass egal, was sich der Grenze nähert oder über die Grenze fliegt, das Radar ist immer drauf und die Alarmrotte ist immer dran«, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch. Das habe die Nato bewiesen. Andere sehen durchaus Nachholpotential: »Bei der Drohnenabwehr gibt es da bei der Bundeswehr noch Lücken«, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), unserer Redaktion. Außerdem müsste bei Flugabwehrsystemen wie Patriot oder Iris-T nachgerüstet werden.

Lücken bei der Drohnenabwehr?

Ralf Heynicke von der Helmut-Schmidt-Universität forscht an möglichst effektiven Möglichkeiten, Drohnen zu bekämpfen – und zwar ohne dafür einen Kampfjet aufsteigen lassen zu müssen, wie es in Polen der Fall war. Da wären zum einen klassische Störsender, sogenannte »Jammer«, über die die Bundeswehr bereits verfügt und mit denen die Verbindung zwischen Drohne und Pilot gestört werden kann. Sie kämen im Falle eines Angriffs zum Einsatz, in der Ukraine werden sie bereits eingesetzt. Andere Möglichkeiten wären sogenannte Zerlegergeschosse oder Abfangdrohnen. In diesen Bereichen hat Deutschland aber noch Nachholbedarf. (GEA)