Diplomat Ischinger beim GEA: »EU muss Klartext reden«

REUTLINGEN. Die Europäische Union sollte den Weckruf hören, mahnte der sicherheitspolitische Experte und Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) im Februar, Botschafter Wolfgang Ischinger. Er sei nicht »superoptimistisch, aber wenn nicht jetzt die Erkenntnis greift, dass wir etwas tun müssen, dann würde ich sagen, einen größeren Weckruf wird es wohl nicht mehr geben.« Ein Diplomat muss optimistisch sein, sagt Ischinger selbst immer wieder. Er hofft also, dass sich »die Europäer angesichts des unberechenbaren Donald Trump und des sehr präzise kalkulierenden Wladimir Putin endlich aufraffen«.

Gegenüber dem Reutlinger General-Anzeiger konstatierte der aus Beuren bei Nürtingen stammende Ischinger, dass sich die Europäische Union beispielsweise beim Nahostkonflikt »höchstens als Beobachter am Spielfeldrand« befindet. Das gilt auch für anderen außenpolitischen Bereiche und nennt das dramatisch. »Wir sind in Sachen gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik leider zurückgeworfen auf eine Art Ground Zero und müssen neu anfangen.« Die Europäer hätten ein großes Problem der Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit.

Der 79-jährige Ischinger ist Präsident des Stiftungsrats der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz. Weil aber der designierte neue Leiter der Sicherheitskonferenz, Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, aufgrund der besonderen politischen Situation in Norwegen nach dem überraschenden Wahlsieg seiner Partei wieder Finanzminister ist, hat Ischinger satzungsgemäß die Konferenzleitung erneut übernommen. Stoltenberg werde antreten, sobald sein Amt als Finanzminister in Norwegen endet. Ischinger ist sich sicher, "er wird so rechtzeitig kommen, dass er die Konferenz 2027 vorbereiten und leiten kann." Stoltenberg sei nach wie vor wild entschlossen, aber eben mit Verzögerung."

Als scharfer Analytiker müssen nach Überzeugung von Ischinger folgende Punkte erfüllt sein, damit die EU wieder mitredet: »Innerhalb der EU muss Klartext gesprochen werden«, doch das Erfordernis der Einstimmigkeit bei außenpolitischen Fragen verhindert das. Ischinger greift die Idee von Wolfgang Schäuble und Karl Lamers von einem Kerneuropa auf, die sie vor 30 Jahren formuliert hatten. Wenn das mit Mehrheitsentscheidungen nicht machbar ist, »müssen wir mit einer kleineren Gruppe anfangen, die natürlich offen ist für alle anderen. Ich spüre, dass es dafür bei Kanzler Friedrich Merz durchaus Sympathien gibt.«

Der andere Punkt ist die »Herstellung und Konsolidierung einer global wettbewerbsfähigeren Verteidigungs- und Rüstungsindustrie«, der beispielsweise auch Großbritannien und die Türkei miteinschließen könnte. Ischinger spricht derzeit von einem verteidigungspolitischen Flickenteppich. »Wir geben unseren Verteidigungs-Euro dramatisch ineffizient in miteinander konkurrierenden Kleinstserien aus.« Dabei habe das »Modell Airbus« doch gezeigt, dass die Europäer auch anders können.

Der Weg zurück zum gutmütigen Hegemon USA, dieses Idealbild des Kalten Kriegs, ist passé. "Wir befinden uns in einem massiven Lernprozess und vielleicht ist es lehrreich, dass man durch die Trump‘schen Eskapaden gezwungen wird, der Realität ins Auge zu sehen. Ischinger verbreitet Zuversicht, wie das eben zum Handwerkszeug eines Diplomaten gehört: "Ich kann mir vorstellen, dass der Stil der Außenpolitik von Donald Trump, also dieser Macho-Stil, einmalig bleibt." Die Rückkehr allerdings zu einer Welt, "in der wir sozusagen von Amerika geschützt und beschützt werden, wäre wirklich eine Illusion", betont der Rechtswissenschaftler, ehemalige Staatssekretär des Auswärtigen Amts und Botschafter in Washington.

Zum Thema Grönland sagte Ischinger noch vor dem Davoser Treffen, dass Europa dem US-Präsidenten eindeutig klarmachen muss, dass eine militärische Lösung ein großer Fehler für Amerika wäre, weil es einen erheblichen politischen Preis kosten würde, verbunden mit dem Verlust von Vertrauen und Glaubwürdigkeit. »Das wäre eine andere Welt, und Amerika braucht, um eine Weltmacht zu sein, die Gegenküste, also Europa, und auf der anderen Seite den Zugang und die Kontrolle im asiatisch-pazifischen Raum.« Das alles würde Washington auf fahrlässiger Weise riskieren. Das kann er sich eigentlich nicht vorstellen.

Insofern konnte sich Ischinger dann durch die Einigung in Davos bestätigt fühlen durch die Strategie der Europäer, die einerseits Gegenzölle angedroht und andererseits behutsam vorgegangen seien, indem sie mit Trump im Gespräch bleiben, aber auch die militärische Unabhängigkeit von Amerika anstreben. Eine Lösung für die Grönland-Frage sei die Einigung von Davos aber noch nicht. Ischinger sieht die mögliche Motivation Trumps bei Grönland auch darin, dass er als einer in die Geschichtsbücher eingehen möchte, der die USA wieder vergrößert hat.

Was ihm Sorgen macht, ist, dass der Hype um Grönland und um Venezuela die Aufmerksamkeit von der Ukraine abzieht, wo die Menschen weiter bombardiert werden und wo sie im eisigen Winter ohne Strom und Heizung überleben müssen. Es wäre wichtig, die Pläne für die Ukraine, für den Nahen Osten und andere durchaus positive Initiativen auch »zu einem Ende zu bringen«. Und dazu müsse Washington an Bord gehalten werden.

Die Vorstellung, die sich aufgrund der Erfahrungen aus der Nazizeit in Deutschland entwickelt hat, »dass wir erstens besser die Hände von Waffen lassen, und zweitens die Illusion der 90er Jahre, als wir dachten, jetzt sind wir nur noch von Freunden umgeben, führte zur Illusion, wir brauchen das alles gar nicht mehr«. Deswegen habe Deutschland nun viel massiver als andere europäische Partner seine Parameter, Zielsetzungen und Methoden auf den Prüfstand stellen und verändern müssen – von der Energiepolitik bis zur Rüstungsexportpolitik.

»Ich werde den Eindruck nicht los, dass es Tendenzen in der Art, wie die größeren Mächte auch miteinander umgehen, dass Unterscheidungen zwischen Demokratien und Diktaturen, zwischen Guten und Bösen, unter dem Tisch verschwinden. Wir brauchen aber weiterhin eine von Werten geleitete, wenn auch stärker von unseren eigenen Interessen bestimmte Außenpolitik.«

Ischinger spricht von Belegen für Gespräche zwischen Trump und Putin aus der ersten Amtszeit von Trump, in denen es im Grunde Absprache gegeben haben soll, über den jeweiligen Umgang mit der Ukraine oder Venezuela. Asus russischer Sicht könne er das sehr gut nachvollziehen, so Ischinger, »aber aus amerikanischer Sicht bedeutet das die Abdankung der Weltmacht«.

Während hierzulande über die völkerrechtliche Seite der US-Aktion in Venezuela diskutiert wird, bringt auch Ischinger das Thema Öl ins Spiel. "Man muss wissen, dass China bisher einen erheblichen Teil seines Rohölbedarfs nicht nur durch den Iran, sondern auch durch Venezuela gedeckt hat. Wenn es jetzt künftig so sein sollte, dass der Zugang oder der Verkauf von venezolanischem Öl von Amerika kontrolliert wird, dann bedeutet das, dass Amerika ein enormes zusätzliches Element von Druckpotential gegenüber China hätte. Das venezolanische Öl war bislang etwa 70 Prozent des chinesischen Ölimports, der noch nicht direkt oder indirekt von den USA kontrolliert wurde. "Das ist eine gewaltige Hebelwirkung und weltpolitisch von großer Tragweite."

Ischinger ist gespannt über die Entwicklung zwischen den USA und China in den kommenden Monaten. Er kann sich vorstellen, dass Trump in Sachen Taiwan-Frage vielleicht denkt, dass er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping einen seiner beliebten Deals machen könne. Insofern glaubt Ischinger, dass Trump auch Xi Jinping gegenüber nicht eskalieren will. Ein solcher Deal könnte ihm auch dabei helfen, die hohen Lebensmittelpreise in den USA in den Griff zu bekommen, die aus seiner Sicht schlecht für die Kongresswahlen im November sind. "Ich wage eine Prognose und sage, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein größerer Teil von Amerikanern sich jetzt nicht mehr wohlfühlt." Da seien erstens die nicht eingelösten Wohlstandverbesserung, und zweitens auch wegen der innenpolitischen Vorgänge, die wir jetzt erleben, zum Beispiel mit den ICE-Truppen." Möglicherweise erhält die MAGA-Bewegung im November einen Dämpfer.

Während es bei der republikanischen Partei schon zwei mögliche Kandidaten für die nächste Präsidentenwahl gibt, gibt es für den in den USA bestens vernetzten Ischinger erkennbar keinen, der der künftige Kennedy oder Clinton, jedenfalls einer mit Charisma sein könnte. Gavin Newsom, der kalifornische Gouverneur, der die Schmeichelei der Europäer gegenüber Trump erbärmlich nannte und dazu aufforderte, ihm endlich ins Gesicht zu schlagen, hat Ischinger zur Sicherheitskonferenz nach München eingeladen. Neben Senatoren sind noch einige weitere Gouverneure eingeladen. Als aussichtsreichen Kandidaten für die Demokraten sieht er Newsom, der ein ausgemachter Gegner von Trump ist, dennoch nicht. Newsom sei »schlicht ein bisschen zu links für die Amerikaner«. (GEA)