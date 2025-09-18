Die Krise ist noch nicht schlimm

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg langsam aber sicher zu einem der stabilsten Länder Europas gemausert. Erst das Wirtschaftswunder, dann die Wirtschaftsintegration in die Europäische Union und später der Boom als Exportnation für Güter und Know-how in die ganze Welt, haben lange den Wohlstand der Republik gesichert. Allerdings sorgte diese Jahrzehnte lang andauernde heile Welt auch dafür, dass sich die viel besagte »German Angst« entstand. Durch den gefühlten Dauerkrisenmodus entwickelt sich diese nun weiter in eine gefährliche Gleichgültigkeit gegenüber sehr realen Problemen.

Gemessen an der Situation einiger Länder Ost- oder Südosteuropas leben wir immer noch im Schlaraffenland. Denn dort brach der Staat in dieser Zeit in sich wiederkehrender Regelmäßigkeit jedes Jahrzehnt ein oder zweimal zusammen. Die Inflation machte nicht immer bei zweistelligen Prozentzahlen Halt und die schwache Wirtschaft sorgt dafür, dass ganze Jahrgänge auf der Straße sitzen. Das stärkte zwar den Einzelnen, schwächte die Gesellschaft aber gleichzeitig enorm. Menschlichkeit und Solidarität blieben für den Egoismus auf der Strecke. Das sollte uns zu denken geben.

Um diese Entwicklung bei uns zu vermeiden und um aus dieser gefährlichen Spirale auszubrechen, müssen wir deren Ursachen bekämpfen. Dazu gehört nicht nur, dass die Politik dringende Probleme transparent und aktiv löst. Es ist wichtig, dass die Menschen in diesem Land sich wieder als eine Einheit begreifen und an einem Strang ziehen. Das bedeutet vor allem nicht nur auf den eigenen Kontostand zu schauen und von gewissen Standards Abstand zu nehmen.

david.drenovak@gea.de