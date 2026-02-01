Die Christdemokraten entfernen sich von ihren Wählern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu faul, zu divers, zu krank, zu alt, zu viel Teilzeit: Der einfache Bürger ist die Wurzeln allen Übels, an dem der Deutsche Staat gerade krankt - zumindest, wenn man die jüngsten Forderungen aus Teilen der CDU hört. Und so einfach wie diese Erkenntnis sind die Lösungen, die mancher CDU-Politiker präsentiert: weniger Krankentage, weniger Rente, weniger Versicherungsleistungen, weniger Geld. Gefühlt wird jede Woche eine andere krude Idee formuliert. Daran merkt man: Es ist Wahlkampf und zudem wird innerhalb der Christdemokraten kurz vor dem großen Parteitag Ende Februar in Stuttgart um die Macht und ums Profil gekämpft.

Friedrich Merz hat in seine CDU das Mantra getragen: Wenn die Wirtschaft wieder läuft, dann läuft es auch wieder mit Deutschland. Dass das aber nicht so einfach ist, hat Merz spätestens im gescheiterten Herbst der Reformen gelernt. Außerdem ist das Land nicht nur monetär in schwierigen Zeiten. Auch gesellschaftlich durchziehen viele Gräben die Republik. Bei vielen ethischen und moralischen Fragen, bedarf es Empathie dem Bürger gegenüber. Was das angeht haben der Kanzler und die CDU bessere und schlechtere Tage. Die letzte alteingesessene große Volkspartei sollte sich fragen, ob sie sich mit oben genanntem Gebaren nicht mehr denn je von ihren Wählern entfremdet.

Dabei hat die CDu oft genug bewiesen, dass sie gleichfalls wirtschaftsfreundliche Politik und Verbesserungen für die Menschen im Land schaffen kann. Konrad Adenauer mit seiner »dynamischen Rente«, Hans Katzer mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Norbert Blüm mit der sozialen Pflegeversicherung sind nur drei Beispiele, die den Christdemokraten als Anregungen für künftige Reformideen dienen könnten.

david.drenovak@gea.de