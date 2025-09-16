Deutschlandticket soll mal wieder teurer werden: Irgendwann muss Schluss sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das letzte Mal, dass eine Fahrkarte in der Bevölkerung ähnlich beliebt war, wie das Deutschlandticket, war das Schöne-Wochenend-Ticket. Dieses wurde 1995 eingeführt und war fast 25 Jahre lang ein Renner. Eingestellt wurde es wegen fehlender Nachfrage, nachdem es immer teurer geworden war. Mit den stetigen Preissteigerungen beim Deutschlandticket folgt die Bahn einmal mehr diesem misslungenen Konzept.

2023 ist das Deutschlandticket mit Kosten von 49 Euro gestartet. Sollte es nun tatsächlich bald 64 Euro kosten, würde dies in drei Jahren eine Preissteigerung um rund ein Drittel, also rund 10 Prozent pro Jahr bedeuten. Für den Fahrgast ist das nicht nachvollziehbar, besonders weil weder Pünktlichkeit noch Komfort der Bahn merklich steigen. Der Abkehr vom Individualverkehr und dessen Infrastrukturkosten sowie das Erreichen von Klimazielen ist die Preiserhöhung nicht zuträglich. Und zu glauben, dass der Investitionsstau auf der Schiene, auch nur zum Teil, durch die Volksfahrkarte gegenfinanziert werden könnte, ist utopisch.

Wenn die Preissteigerungen so weitergehen, wird die Erfolgsgeschichte des Deutschlandtickets deutlich schneller beendet sein, als beim Schöne-Wochenend-Ticket. Aber möglicherweise ist das auch die Taktik, um die günstige Reisemöglichkeit loszuwerden und teurere Tickets zu verkaufen. Dabei vergessen die Verantwortlichen aber, dass die Bahn nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie praktisch, pünktlich und erschwinglich ist.

