Deutsche Wirtschaft wächst minimal: Europa muss die Ketten abstreifen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach zwei Jahren Rezession wächst die deutsche Wirtschaft endlich wieder. Immerhin um 0,2 Prozent legte das Bruttoinlandsprodukt 2025 zu. Dieser kleine Lichtblick darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen in welch desolatem Zustand sich die deutsche Wirtschaft befindet. Entschlossenes Handel, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene sind notwendig, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen.

Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Staat der beste Kunde der eigenen Industrie ist. Durch massive - jedoch schuldenfinanzierte - Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung stieg die Staatsquote, also der Anteil der Staatsausgaben an der Wirtschaftsleistung, 2025 erstmals seit der Corona-Pandemie wieder über die 50-Prozent-Marke. Eine weitere Stütze des Wachstums war der private Konsum, der aller globalen Unsicherheiten zum Trotz, zum Jahresende wieder zulegen konnte. Grund dafür sind neben der gesunkenen Inflation die üppigen Tarifabschlüsse, die den Beschäftigten mehr Geld in die Kasse spülen. Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Die hohen Lohnzuwächse schlagen bei den Unternehmen als Personalkosten auf die ohnehin erodierende Wettbewerbsfähigkeit durch. Als Sofortmaßnahme wäre es wohl sinnvoll, die für 2028 geplante Absenkung der im europäischen Vergleich hohen Unternehmenssteuern vorzuziehen. Von belastenden Vorhaben wie der Erbschaftssteuerreform sollte die Regierung besser ganz die Finger lassen.

Zu schaffen machen den deutschen Unternehmen aber auch die US-Zölle und die chinesischen Überkapazitäten. Unsere Abhängigkeit in Sachen Verteidigung, digitale Dienste und Rohstoffe hindert die EU daran, ihr erhebliches wirtschaftliches Gewicht mit aller Macht in die Waagschale zu werfen. Wenn da nicht schnell Abhilfe geschaffen wird, droht die EU zwischen zwei Großmächten zerrieben zu werden, die nicht vor Erpressung zur Durchsetzung ihrer Interessen zurückschrecken.

ulrich.haering@gea.de