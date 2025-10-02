Deutsche Einheit: Mauern in den Köpfen

Die deutsche Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 vollendet. Auch dreieinhalb Jahrzehnte später sind die Einkommen in den alten Bundesländern jedoch immer noch höher. (Symbolbild)

Eine Generation werde es bestimmt dauern, bis zusammengewachsen ist, was zusammengehört, hat man in den Wendejahren oft gehört. Nun ist Deutschland seit 35 Jahren formell wiedervereint. Die große Feier findet diesmal in Saarbrücken statt. Politiker werden weihevolle Worte sprechen, doch will sich auf beiden Seiten der früheren Zonengrenze keine Feierlaune einstellen. Sei es bei Wirtschaftskraft, Löhnen, Wahlergebnissen oder dem Vertrauen in die Demokratie: Die eingefärbten Karten zeigen weiter die alte Grenze. Die innere Einheit bleibt unvollendet.

Viele Ostdeutsche hatten sich nach der Wende mehr erhofft und fühlen sich mit ihrer Vergangenheit nicht ausreichend respektiert und gewürdigt. Brüche in Erwerbsbiografien und geringe Vermögen sind geblieben. Das wirkt bis in die jüngeren Generationen und ist eine Erklärung für die Unzufriedenheit, die sich in den Wahlergebnissen zeigt. Misstrauen gegenüber der Bundespolitik, Sorgen um Identität und gesellschaftlichen Wandel sind im Osten wie im Westen spürbar, wenn auch unterschiedlich begründet.

Während im Westen häufig die Frage dominiert, warum »die Ossis« nicht dankbar für Demokratie und Aufbau sind, wachsen besonders im Osten, mittlerweile aber auch im Westen, die Ängste vor Überforderung und Abstieg. Beide Seiten des ehemals geteilten Landes blicken ratlos bis verständnislos aufeinander. Nach 35 Jahren scheint die Kluft weder überwunden, noch sind die Unterschiede kleiner geworden.

