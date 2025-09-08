Dauerregierungschef Orbán in Nöten: Ungarn vor der großen Wende?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Tage von Dauerregierungschef Viktor Orbán in Ungarn scheinen gezählt. Im Frühjahr wird gewählt und bei seiner Partei Fidesz, die in den vergangenen Jahren oft sogar über eine Zweidrittelmehrheit verfügte, macht sich große Nervosität breit. Das ist ein neues Gefühl, und es hat auch Orbán befallen. Ihn scheint sein untrüglicher politischer Sinn verlassen zu haben.

Orbán regiert Ungarn in autoritärer Art und Weise. Auf Neudeutsch heißt das illiberal. In diese Lage versetzt haben ihn aber zunächst einmal die Ungarn selbst. Orbán ist gewählt worden – immer wieder. Später allerdings hatte er die Institutionen und die Presse einschließlich Fernsehen weitestgehend unter seine Kontrolle gebracht. Das hatte die Möglichkeiten der Opposition in Wahlkämpfen stark eingeschränkt. Und Orbán fand immer wieder den Dreh, mit dem er Oppositionelle in ihren Rechten beschneiden konnte. Mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament hatte er die entsprechenden Gesetze durchgedrückt. Auch die Gerichte, die ihm in die Parade fahren konnten, hatte er sich gefügig gemacht. So hätte es also im Prinzip immer weitergehen können.

Doch nun scheinen ihm ausgerechnet Schwule, Lesben, Queere, die er als Feinde auserkoren hat und die er am liebsten aus Ungarn verbannen würde, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Noch im März hatte Orbán Pride-Paraden gesetzlich verbieten lassen. Doch die trotzdem abgehaltene Parade Ende Juni geriet zu einer Massendemonstration der ungarischen Bevölkerung. Sie haben sich nicht an das Verbot gehalten und Orbán hat es nicht gewagt, dagegen vorgehen zulassen. Dafür waren es einfach viel zu viele.

In Pécs in Südungarn könnte es am 4. Oktober zum Showdown kommen. Orbán kann versuchen, die Parade mit Gewalt zu verhindern. Das allerdings könnte sein vorzeitiges Ende als Dauerpremier und »Sonnenkönig« bedeuten. Das dürfte auch ihm klar sein. Es wird spannend, und sollte auch diese Demonstration stattfinden, ist Orbán angezählt. Den endgültigen KO wird ihm dann Pèter Magyar versetzen.Magyar ist selbst Anhänger von Orbáns Fidesz-Partei gewesen und war außerdem mit einer späteren Fidesz-Ministerin verheiratet. Er weiß, wie Orbán tickt. Er hat sich einige von dessen Taktiken zu eigen gemacht. Dem 44-Jährigen fliegen derzeit die Sympathien zu. Mit seiner dynamisch-frischen Tisza-Partei ist er einer, der dem amtierenden Ministerpräsidenten tatsächlich gefährlich wird. Orbán wiederum sollte noch nicht abgeschrieben werden, denn bis April fließt noch viel Wasser die Donau runter.

