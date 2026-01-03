Chef des Kanzleramtes: »Wohltuend, dass Merz Tacheles redet«

Als Kanzleramtsminister koordiniert Thorsten Frei die Arbeit der Bundesregierung. Dafür steht er in ständigem Austausch mit Kanzler Friedrich Merz. FOTO: KAPPELER/DPA

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Als Kanzleramtsminister koordiniert Thorsten Frei die Arbeit der Bundesregierung. Im GEA-Interview spricht er über sein Verhältnis zum Kanzler, wer von beiden eher auf den Beinen ist und seinen Appetit auf Burger. Für das neue Jahr hat er eine Hoffnung für die Gesellschaft.GEA: Herr Frei, als Chef des Kanzleramts koordinieren Sie die Regierungsgeschäfte und filtern dabei, was den Bundeskanzler persönlich erreicht. Müssen Sie eigentlich am Morgen vor Friedrich Merz den Dienst beginnen, damit noch Wichtiges vor der ersten Besprechung geklärt werden kann?

Thorsten Frei: Wir sind beide früh auf den Beinen. Wenn wir uns zur sogenannten Kanzlerlage treffen, ist schon einiges angeschoben.

Sprechen Sie jeden Tag mit dem Kanzler, sofern er in Berlin ist?

Frei: Selbstverständlich halten wir einen engen Draht, ganz gleich, wo sich der Bundeskanzler aufhält. Die Lage ist oft so dynamisch, dass der regelmäßige Austausch unerlässlich ist.

»Ein großer Tanker wie Deutschland vollzieht eine Kurskorrektur nicht so schnell wie ein kleines Boot«

Wie viel Mühe macht es Ihnen, die Feuer auszutreten, die Ihr Chef mit manch unbedachter Äußerung – Stichwort Stadtbild – entfacht?

Frei: Um es klar zu sagen: Ich stehe voll und ganz hinter den Aussagen des Bundeskanzlers. Jeder Politiker hat seine eigene Sprache und seinen eigenen Stil. Ich finde es wohltuend, dass Friedrich Merz auch mal Tacheles redet und Themen, die den Menschen auf der Seele liegen, klar benennt.

Sie sind für die Abstimmung der 16 Ministerien der Bundesregierung verantwortlich, in Ihrem Haus gibt es ein Spiegelreferat für jedes einzelne Ressort – von Agrarministerium bis internationale Zusammenarbeit. Wie behält man bei all den Themen den Überblick?

Frei: Das ist eine enorme Herausforderung, aber eben auch der besondere Reiz dieses Amts. Mir persönlich kommen dabei meine Ausbildung und mein bisheriger beruflicher Werdegang zugute. Als Oberbürgermeister habe ich bereits in jungen Jahren Erfahrungen als Generalist gesammelt, später im Deutschen Bundestag habe ich mich in den ersten Jahren außenpolitischen und anschließend als stellvertretender Fraktionsvorsitzender innenpolitischen Themen gewidmet. Und dann folgten spannende Jahre als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer.

Was ist spannender – mit Selenskyj über Krieg und Frieden zu reden oder über Bürokratieabbau mit Ministerkollegen?

Frei: Vorweggesagt: Ein Gespräch über Krieg und Frieden würde ich sicherlich nicht als spannend empfinden. Es wäre eine schwere Bürde. Wir müssen uns immer wieder klarmachen, dass dieser schreckliche Krieg direkt vor der Haustür der Europäischen Union stattfindet. Jeden Tag und jede Nacht. In die Frage, wie sich dieser Schrecken beenden lässt, ist vor allem der Bundeskanzler eingebunden. Und um auch auf Ihren Vergleich einzugehen: Bürokratieabbau ist für unser Land ein enorm wichtiges Thema. Die Vielzahl an Berichtspflichten und die unzähligen Verordnungen bedrohen unsere Wettbewerbsfähigkeit. Hier wieder für Maß und Mitte zu sorgen, ist eine Aufgabe, die dieser Bundesregierung unter den Nägeln brennt.

Sie haben eine freundliche, kollegiale Art im Umgang mit anderen Menschen. Hilft das dabei, wenn Sie einem Minister erklären müssen, dass sein Projekt doch nichts wird?

Frei: Ich lebe nach dem Grundsatz, dass sich Menschen mit Respekt begegnen sollten. Zu versuchen, den jeweiligen Gesprächspartner auch in seiner Rolle zu verstehen, hilft tatsächlich bei der Konfliktbewältigung. Darüber hinaus zählt es zu den zentralen Aufgaben von Politik, Prioritäten festzulegen. Wer sich scheut, auch mal Nein zu sagen, ist falsch in dieser Aufgabe.

Sie sind ein Fan von Pommes Frites und Hamburgern von McDonalds. Hat Ihr Burgerkonsum stark zugenommen, seit Sie aus der Opposition in die Regierung gewechselt sind?

Frei: Jetzt machen Sie mir aber ein schlechtes Gewissen! Ich gehe gern und regelmäßig joggen, und ich gestehe, dass ich hin und wieder auch mal zu Fast Food greife. Mir ist aber bewusst, dass das eine Ausnahme bleiben sollte. Bisher bekomme ich diese Balance einigermaßen hin.

Alt-Kanzlerin Angela Merkel meinte einst, das Interessante an ihrem Job sei, dass man morgens manchmal nicht wisse, was der Tag am Abend gebracht haben wird. Ist das so?

Frei: Der Politikbetrieb erinnert mich manchmal an einen Bienenstock. Da redet ständig jeder mit jedem, und die Entwicklungen können schnell eine Dynamik entwickeln. Aber letztlich zeichnen sich viele Entwicklungen längerfristig ab. Gott sei Dank sind »eruptive Momente« eher selten.

Bereuen Sie es eigentlich, die Ampel-Koalition im Wahlkampf so hart angegangen zu haben mit Sätzen wie »Sie können es nicht« und jetzt Mühe zu haben, die geweckten Erwartungen zu erfüllen?

Frei: Der Regierungswechsel hat unserem Land gutgetan. Wir haben in der Kürze der Zeit 430 Vorhaben beschlossen – davon 139 Gesetzentwürfe. Die Kurskorrektur hat vom ersten Tag an begonnen, denken Sie nur an die Migrationswende. Die Zahl der Asylgesuche haben wir quasi halbiert. Mit der Grundsicherung haben wir wichtige Weichen gestellt, um Sozialleistungen fairer auszugestalten und Missbrauch zu verhindern. Die Unternehmenssteuerreform und das jüngst vom Kabinett verabschiedete Infrastruktur-Zukunftsgesetz tragen dazu bei, dem Wirtschaftsstandort Deutschland neuen Auftrieb zu geben. Sie müssen aber auch berücksichtigen: ein großer Tanker wie Deutschland vollzieht so eine Kurskorrektur nicht in dem gleichen Tempo wie ein kleines Schnellboot. Ein bisschen Geduld ist nötig. Ich bin mir aber sicher, dass die Menschen im neuen Jahr die positiven Folgen unserer Entscheidungen spüren werden.

»Unsere Regierungs-konstellation ist unter den gegebenen Umständen die beste aller Möglichkeiten«

Die Abstimmung zwischen Regierung und CDU/CSU-Fraktion hat nicht immer funktioniert, siehe Rentenpaket und die zunächst verunglückte Nachbesetzung der Richterposten am Verfassungsgericht. Warum ist Ihnen nicht geglückt, die Dinge geschmeidig im Vorfeld zu regeln?

Frei: In die Besetzung des Verfassungsgerichts ist die Bundesregierung grundsätzlich und aus guten Gründen nicht eingebunden. Und zum Thema Rente erinnere ich an die Koalitionsverhandlungen. Wir haben damals sehr intensiv um die Frage der Haltelinie gerungen. Das war ein sehr kritischer Punkt in den Verhandlungen. Gegenstand dieses Ringens war allerdings nicht die Frage, ob wir nach Auslaufen der Haltelinie auf einem niedrigeren Rentenniveau aufsetzen. Vielmehr ging es um die Frage, ob die Haltelinie – wie von der SPD gefordert – weit, weit über 2031 hinaus verlängert werden sollte. Wir haben uns dann auf 2031 verständigt, und das war für uns kein leichter Kompromiss, bei dem wir uns nun als vertragstreu erwiesen haben. Es ist eine große Leistung, dass wir eine Arbeits- und Reformkoalition gebildet haben, die im Akkord die vereinbarten Vorhaben umsetzt. Schauen Sie sich bitte unsere Bilanz zum Jahresende an: Die Projekte, die wir uns vornehmen, schließen wir auch ab.

Unter den Abgeordneten von CDU und CSU fällt offen Ihr Name, wenn es um einen möglichen Wechsel an der Fraktionsspitze geht. Jens Spahn hat keinen leichten Stand. Fühlen Sie sich geschmeichelt?

Frei: Die Besetzung, so wie wir sie haben, ist sehr gut. Die Fraktion hat einen starken Vorsitzenden, und ich sehe mich als Kanzleramtschef an der richtigen Stelle.

Das laufende Jahr war hart für die schwarz-rote Regierung, das nächste Jahr wird noch härter, weil die Sozialkassen finanziell unter enormen Druck geraten sind. Auf was müssen sich die Deutschen einstellen?

Frei: In der Geschichte der Bundesrepublik standen wir schon oft vor großen Herausforderungen. Es gibt keinen Grund für Verzagtheit. Natürlich stellt uns der demografische Wandel vor eine schwere Aufgabe. Aber wir haben alle Möglichkeiten, seriöse Antworten zu finden. Unsere Gesellschaft lebt von einer hohen Leistungsbereitschaft und einer großen Innovationskraft. Das hilft uns, auch über diesen Berg zu kommen.

Was macht Ihnen Hoffnung für 2026?

Frei: Ich gehe sehr hoffnungsvoll ins neue Jahr. Unsere Regierungskonstellation ist unter den gegebenen Umständen die beste aller Möglichkeiten. Es herrscht unter den Verantwortlichen die Einsicht vor, dass der Zeitpunkt für eine Erneuerung gekommen ist. Ich spüre nicht nur in der Politik, sondern auch bei den Menschen eine Bereitschaft zu Veränderungen. Jetzt kommt es darauf an, diesen Prozess fair zu gestalten und die Lasten gleichmäßig zu verteilen. Wir sind eine Gesellschaft, die aufeinander achtgibt. (GEA)