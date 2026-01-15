CDU will Kinder im digitalen Raum schützen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Die Nutzung des mobilen Internets und damit verbunden die von sozialen Medien von Kindern und Jugendlichen wird immer wieder kritisch betrachtet. Neben positiven Aspekten wie Unterhaltung, Spiel, Interessenaustausch und Bildung treten bei der jungen Generation vermehrt negative Auswirkungen zutage. Cybermobbing, Falschinformationen, Gewaltverherrlichung bis hin zu physischen Defiziten durch exzessive Nutzung des digitalen Raumes steigen an. Schon häufiger wurde eine Altersbeschränkung für gewisse Apps gefordert. Teilweise haben andere Bundesländer Mitte vergangenen Jahres Smartphoneverbote an Schulen eingeführt. In Baden-Württemberg gibt es keine generelle, landesweit einheitliche Regelung für die Smartphonenutzung an Schulen, aber eine neue Gesetzesänderung vom Dezember 2025 ermöglicht verbindliche, schulindividuelle Regeln, die Verbote oder Beschränkungen festlegen können. Die CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg hat sich nun auf eine Strategie verständigt, wie sie Kinder und Jugendliche schützen und gleichzeitig deren digitale Kompetenzen stärken will. Sie setzt mehr auf Aufklärung statt auf harte Regeln.

»Soziale Medien können für Kinder und Jugendliche gefährlich sein – da dürfen wir uns nichts vormachen. Als Vater von drei kleinen Kindern weiß ich sehr genau, welche Sorgen viele Eltern umtreiben. Natürlich ist da der Ruf nach Verboten erst einmal verständlich. Entscheidend ist aber, was am Ende wirklich schützt und auch durchsetzbar ist«, erklärt Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im baden-württembergischen Landtag. Seine Fraktion legt als Begründung für ihren Vorstoß die Ergebnisse von vier Studien, beispielsweise der Leopoldina, aus jüngster Zeit zugrunde. Diese bestätigen, dass die Internetnutzung, besonders was soziale Medien angehe, viel zu früh und zu lang sei. Zudem sei der Zugang zu Angeboten unreguliert und die negativen Auswirkungen auf Körper und Geist der jungen Menschen seien umfangreich.

Die Christdemokraten im Südwesten haben sich laut einem Positionspapier (liegt dem Reutlinger General-Anzeiger vor) auf drei Bereiche konzentriert, in denen sie mit konkreten Aktionen aktiv werden wollen. »Wir setzen auf mehr Medienkompetenz, klare Verantwortung der Plattformen und verbindliche Regeln auf europäischer Ebene. Die Vorschläge der Leopoldina – etwa altersgerechte Accounts und automatische Nutzungsunterbrechungen – gehen hier in die richtige Richtung. Kinder benötigen Schutzräume, keine Sperrzonen. Wer Verantwortung will, muss Kompetenz aufbauen. Deshalb brauchen wir einen Schutz, der befähigt und nicht bevormundet«, fasst Manuel Hagel den Vorstoß zusammen.

Konkret will die Südwest-CDU Schulen vor »negativen Auswirkungen unkontrollierter Mediennutzung« schützen und fordert klare Regeln für die private Smartphonenutzung dort. Ferner soll Schülern mediale und digitale Kompetenz vermittelt werden. Dazu sollen Medienbildung und Informatik in allen weiterführenden Schularten durchgängig in der Stundentafel als Fach vorgesehen werden. Abschließend sollen altersangemessene Zugangs- und Funktionsbeschränkungen von Social-Media-Angeboten beraten werden. Dies soll beispielsweise über die EUDI-Wallet, eine App der Bundesdruckerei Smartphones erfolgen. Mit diesem wird es möglich, sich sicher und bequem online zu authentifizieren und Identitätsdaten sowie andere digitale Berechtigungsnachweise zu verwalten und bei Bedarf zu teilen.

Was die Schule angeht, befürwortet die CDU eine landesweit einheitliche Regelung für die private Smartphonenutzung an Schulen, die sich ander Regelung von Hessen orientiert. Dort gilt ein grundsätzliches Verbot der privaten Smartphonenutzung an Schulen, das auch Smartwatches und Tablets umfasst; an Grundschulen ist es absolut, an weiterführenden Schulen gibt es Ausnahmen für den Unterricht, Notfälle, spezielle Bedürfnisse (z.B. kranke Schüler) und teilweise für die Oberstufe, wobei Schulen eigene Regelungen festlegen können, aber generell gilt: Handys müssen aus- oder stummgeschaltet bleiben, dürfen in Pausen nicht genutzt werden und können bei Verstößen eingezogen werden, bis der Unterricht endet. Was davon allerdings umgesdetzt werden soll lässt die CDU offen.

Im Hinblick auf die Digitalisierung soll eine zeitgemäße Medienbildung in den Bildungsplänen und Schulcurricula verankert werden. Auch bestehende Präventionsangebote sollen in diesem Rahmen ausgebaut und Eltern stärker eingebunden werden- beispielsweise mit regelmäßigen Informationsveranstaltungen oder Workshops zu Tnhemen wie Cybermobbing, Desinformation oder Medienerziehung. Ferner soll das Angebot von sogenannten Social-Media-Sprechstunden für Schüler, die dort zu digitalen Problemen beratenwerden, gestärkt werden.

Altersgerechte Social-Media-Accounts für Jugendliche unter 16 beziehungsweise unter 18 Jahren seien ein Baustein für die Steuerung der Nutzung und der Zugänge zu gewissen Apps. Die entsprechenden Plattformbetreiber sollen dazu verpflichtet werden, diese automatisierten Nutzungsberechtigungen einzubauen. Vorgaben sollen auf EU-Ebene formuliert werden.

Grundsätzlich wollen Hagel und Co. keine pauschalen Verbote, sondern eine Balance zwischen staatlicher Regulierung und Aufklärung. Neben der Vermittlung von Gefahren, sollen Kinder und Jugendliche aber auch zu einer alternativen Freizeitgestaltung angeregt werden. (GEA)