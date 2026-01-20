Bundeswehr: Ohne Pflicht wird das nichts

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verteidigungsminister Boris Pistorius verkündet den höchsten Personalstand der Bundeswehr seit Abschaffung der Wehrpflicht. Das klingt erfreulich, wäre da nicht die Tatsache, dass immer noch 2.800 Soldaten fehlen, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen und die Nato-Verpflichtungen zu erfüllen. 80.000 Soldaten mehr als heute und 200.000 Reservisten soll die Truppe bis Mitte der 2030-er Jahre zusätzlich umfassen.

Letztlich ist die Erfolgsmeldung vor allem Augenwischerei. Denn bislang wurde die Aufstockung der Personalstärke vor allem durch die Weiterverpflichtung von Zeitsoldaten erreicht. Bei der momentanen Lage auf dem Arbeitsmarkt könnte eine weitere Verpflichtung als Zeitsoldat für einige Leute interessanter geworden sein, als noch vor einem oder zwei Jahren. Die im Januar an einige 18-Jährige ausgesandten Fragebögen sind in die Statistik zur Personalstärke der Bundeswehr noch nicht eingeflossen.

Wer es mit der Zeitenwende ernst meint, der sollte nicht nur die Wehrpflicht, sondern auch den Zivildienst wieder einführen. Das hätte den positiven Effekt, dass sich junge Menschen wieder Gedanken darüber machen müssen, ob sie Deutschland mit der Waffe in der Hand verteidigen oder auf andere Weise einen Dienst für die Allgemeinheit leisten wollen. Ein positiver Nebeneffekt wäre dabei, dass die Männerquote in den sozialen Berufen wie Krankenpfleger oder Erzieher wieder ansteigen könnte, weil der eine oder andere ehemalige Zivildienstleistende seine Leidenschaft für einen dieser - derzeit vor allem von Frauen ausgeübten - Berufe entdeckt.