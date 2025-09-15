Bei NRW-Kommunalwahlen sind CDU und SPD mit hellblauem Auge davongekommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. CDU und SPD sind bei den Kommunalwahlen in NRW mit einem blauen Auge davongekommen. Mit einem hellblauen sollte man sagen. Ein AfD-Tsunami ist zwar ausgeblieben. Dennoch hat die Partei deutlich hinzugewonnen. Und obwohl sie ihre Wählerstimmen im Vergleich zur letzten Kommunalwahl fast verdreifacht hat, war das Poltern der riesigen Steine, die nach den ersten Prognosen einigen Berliner Politikern vom Herzen gefallen sind, selbst im fernen Südwesten noch kräftig zu hören.

Kommunalwahlen in NRW, wen interessiert das eigentlich, könnte man fragen. Die Antwort ist einfach: Es war ein erster Stimmungstest nach der Regierungsübernahme von Schwarz-Rot in Berlin. Natürlich spielten in NRW auch regionale Themen eine große Rolle, das Ergebnis ist trotzdem wert, genauer betrachtet zu werden: Weder Kanzler Friedrich Merz (CDU) noch die Klingbeil-SPD wurde von den Wählern abgestraft. Wären Wahlen etwas für Zocker, könnte man sagen: Es wird spannender, die Stichwahlen bei den Bürgermeisterwahlen häufiger, die Sorge um die demokratische Grundordnung größer. Und die SPD muss froh sein, in ihrem Stammland (noch) nicht unter 20-Prozent gefallen zu sein. Der schleichende Niedergang der beiden einst großen Volksparteien macht auch in NRW nicht halt.

Auch die Westwanderung der AfD schreitet weiter voran. Das alleine ist noch kein Grund für übertriebenen Alarmismus. Unbekümmerte Menschen könnten diesen Umstand als reinen Zeitgeist interpretieren. Einen Durchmarsch wie im Osten Deutschlands darf es für diese Partei in Zukunft dennoch nicht geben. NRW sollte hier als Beispiel dienen.

