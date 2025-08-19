Auch 15 an der Uni Tübingen: Was die Parlamentarier studiert haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Wahlkreis Tübingen hat zwar keinen Abgeordneten mehr im Bundestag, dafür aber gleich 15 Parlamentarier, die an der Universität Tübingen studiert haben. Damit ist die Uni allerdings nicht der Spitzenreiter unter den Kaderschmieden. Eine Untersuchung des Lernportals Jurafuchs zeigt, ob, was und wo man studiert haben sollte, um in den Deutschen Bundestag einzuziehen.

Ohne Studienabschluss ist der Weg ins wichtigste Parlament der Bundesrepublik schwer. So lautet jedenfalls das Klischee. In der Realität waren 92 Abgeordnete (14 Prozent) nie an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben. Mit 52 Personen entfällt ein Großteil davon auf die AfD. Der Einzug ins Parlament ist also auch ohne universitären Abschluss machbar, aber deutlich seltener. Mit Blick auf die große Mehrheit, die vor dem Einzug ins Parlament studiert hat, ist keine Universität so beliebt wie die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität: Insgesamt 30 Abgeordnete haben ein Studium an der Universität der bayerischen Landeshauptstadt absolviert, darunter prominente Politiker wie Alexander Dobrindt, Armin Laschet und Anton Hofreiter.

Knapp dahinter landet die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die in den Lebensläufen von insgesamt 29 Abgeordneten auftaucht. Auch Kanzler Friedrich Merz absolvierte ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in der einstigen Bundeshauptstadt und ein Rechtsreferendariat, das er erfolgreich mit dem zweiten Staatsexamen abschloss. Mit 25 Vertretern reiht sich die Freie Universität in Berlin auf dem dritten Rang ein. Die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main folgt mit 22 Politikern des aktuellen Bundestags.

Besonders beliebt ist die Mainmetropole unter Unionsabgeordneten und Mitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen mit je sechs Akademikern. Die Top Fünf komplettiert die Westfälische Wilhelms-Universität Münster, mit 20 Abgeordneten. Der regionale Blick auf Tübingen zeigt: Dort haben insgesamt fünfzehn der 630 Abgeordneten studiert. Einige Parlamentarier haben ihre Studienzeit nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland verbracht. Dabei landet die Harvard University vorne, die von fünf Abgeordneten besucht wurde.

Die prestigeträchtige Hochschule ist vor allem unter Medizinern beliebt: Karl Lauterbach und Hendrick Streeck, die einst die Debatte in der Corona-Pandemie prägten, waren Studierende der Medizinfakultät der Harvard University. Ebenfalls fünfmal wird die Pariser Sciences Po in den Biografien genannt. Die Hochschule gehört zu den wichtigsten Institutionen im Bereich Politik und Gesellschaft. Mit jeweils vier Abgeordneten folgen die University of Oxford sowie die Universität Lausanne in der Schweiz.

Juristen dominieren das Feld

Insgesamt 150 Abgeordnete haben Rechtswissenschaften studiert. Das ist fast jeder Vierte. Ein bemerkenswerter Befund, der die zentrale Rolle des juristischen Denkens in der Demokratie widerspiegelt, findet Jurafuchs-Gründer Dr. Carl-Wendelin Neubert. »Das Jura-Studium ist anspruchsvoll, öffnet aber viele Türen. Es zwingt die Studierenden dazu, eine analytische und strukturierte Denkweise zu entwickeln. Aufgrund dieser Kompetenzen […] sind Juristen in diversen Bereichen gefragt – auch in der Politik«, so Neubert.

Mit je 92 und 59 Abgeordneten folgen auf den Studiengang-Plätzen zwei und drei die Politikwissenschaften und die Betriebswirtschaftslehre. 43 Parlamentarier, haben ein Studium der Geschichte belegt, häufig im Nebenfach. In der Volkswirtschaftslehre waren 32 Bundespolitiker eingeschrieben. Es gibt aber auch einige Abgeordnete, die ein Studium im pädagogischen Bereich absolviert haben, darunter die Studiengänge Lehramt, Soziale Arbeit und Pädagogik. MINT-Fächer wie Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik sind ebenfalls vertreten.

Im Hinblick auf die jeweils höchsten Abschlüsse gehen 108 Politiker mit einem Diplom von der Uni. 104 Abgeordnete haben ihr Studium beziehungsweise das Rechtsreferendariat mit dem zweiten Staatsexamen als höchsten Hochschulabschluss erfolgreich absolviert, bei zehn weiteren ist das Bestehen des ersten Staatsexamens im Lebenslauf zu finden. Dank einer Promotion tragen 97 Abgeordnete den Doktortitel, elf weitere haben habilitiert. Oftmals ist der tatsächliche Abschlussgrad der Bundespolitiker jedoch undurchsichtig: In 51 Fällen ist dieser nicht im Lebenslauf zu finden.

Ehrlich sind immerhin 15 Parlamentarier, die ihr Studium nicht erfolgreich absolviert haben: Unter den Studienabbrechern sind auch bekannte Politiker wie Ricarda Lang oder Omid Nouripour. Weitere sechs Abgeordnete haben angegeben, dass ihr Studium noch läuft oder aktuell ruht. Bei drei weiteren konnten keine Informationen zur akademischen Laufbahn gefunden werden. (GEA)