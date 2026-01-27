Arbeit in Teilzeit: Lifestyle-Modell oder notwendig?

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN. Für die Union steht eines fest: Um die Wirtschaft anzukurbeln, müssen die Deutschen mehr arbeiten. Diese Linie machte auch Kanzler Friedrich Merz in seiner Rede kürzlich deutlich: »Mit Work-Life-Balance und Viertagewoche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten.« In diesem Sinne will die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU Ende Februar beim Bundesparteitag einen Antrag einbringen. Dieser soll den rechtlichen Anspruch auf Teilzeit neu regeln. Das Papier mit dem Titel »Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit« soll sich vor allem an Arbeitnehmer richten, die in Vollzeit arbeiten könnten – es aber nicht wollen. Für MIT-Vorsitzende Gitta Connemann ist klar: »Wer mehr arbeiten kann, sollte mehr arbeiten!«

- Wie sieht das Recht auf Teilzeit derzeit aus?

Das Recht auf Teilzeit greift auch jetzt nicht in jedem Fall. In Unternehmen mit bis zu 15 Beschäftigten ist die Entscheidung einer Arbeitszeitverkürzung vom Wohlwollen des Chefs abhängig. Das Recht greift erst, wenn mehr Menschen im Betrieb arbeiten und der Antragsteller seit mindestens sechs Monaten in dem Unternehmen tätig ist. »Hinzukommt, dass der Arbeitnehmer auch Wünsche zur Verteilung der Arbeitszeit äußern kann«, erklärt Professor Michael Fuhlrott, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Der Jurist Fuhlrott gehört seit dem Jahr 2024 dem Vorstand der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer in Hamburg an.

Das Recht zur Arbeit in Teilzeit ist aus seiner Sicht sehr »arbeitnehmerfreundlich« ausgestaltet, »der Arbeitgeber kann die Teilzeit nur ablehnen, wenn er betriebliche Gründe anführen kann. Die Rechtssprechung ist hier sehr streng.« Außerdem gebe es für den Arbeitnehmer noch das Recht auf Brückenteilzeit: »Sie wird von Anfang an zeitlich befristet vereinbart, sodass Beschäftigte nach etwa zwei Jahren wieder in Vollzeit zurückkehren können.«

Im vergangenen Jahr wurde ein neuer Rekord erreicht: Die Teilzeitquote hat erstmals die 40-Prozent-Marke überschritten. Besonders verbreitet ist das Modell bei Frauen: Fast jede zweite Frau in Deutschland (48 Prozent) arbeitet in Teilzeit. Bei den Männern sieht es dagegen anders aus. Hier sind es nur 12 Prozent.

- Was ist bisher von dem CDU-Vorschlag bekannt?

Geht es nach dem Wirtschaftsflügel der CDU, sollen Arbeitnehmer den rechtlichen Anspruch auf Teilzeit künftig nur noch haben, wenn eine »besondere Begründung« vorliegt. Darunter fallen die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen oder Fort- und Weiterbildungen. Die CDU sieht in dem derzeitigen Recht auf Teilzeit ein Gerechtigkeitsproblem: »Wer mehr arbeiten kann, sollte mehr arbeiten. Ergänzende Sozialleistungen sind für echte Ausnahmesituationen gedacht – nicht als Normalfall«, sagt die Chefin der MIT, Gitta Connemann. Wer in Teilzeit arbeitet, zahlt weniger Geld in die Sozialsysteme ein, nutzt aber die vollen Leistungen. Auch weil Fachkräfte fehlen, will der Wirtschaftsflügel die Teilzeit einschränken. Wegen der klaffenden Lücke auf dem Arbeitsmarkt könne sich Deutschland, laut den CDU-Antragstellern, die vielen Teilzeitbeschäftigten nicht mehr leisten.

- Wie reagiert die eigene Partei und der Koalitionspartner?

Kurz nach Bekanntgabe gab es scharfe Kritik, auch in den eigenen Reihen. Der Sozialflügel der CDU kritisierte, dass man damit das Pferd von der falschen Seite aufzäumen wolle. »Viele Arbeitnehmende wollen gerne Vollzeit arbeiten. Dafür müssen wir aber die Rahmenbedingungen bei Kinderbetreuung und Pflege verbessern«, so Dennis Radtke, Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeiterschaft. Auch CSU-Chef Markus Söder hat sich gegen gesetzliche Eingriffe ausgesprochen: »Wir setzen auf steuerliche Anreize, damit es sich lohnt, mehr zu arbeiten.«

Bei der SPD stößt das Papier ebenfalls auf wenig Gegenliebe. So erklärt SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf: »Wir stehen ganz fest dazu, dass die Leute das Recht auf Teilzeit ausüben können. Solche Zwangsmechanismen lehnen wir ab. Mich stört, dass, wenn es wirtschaftlich nicht läuft, alle Debatten auf die einfachen Arbeitnehmer gehen.«

- Welche weitere Kritik gibt es?

Ines Schwerdtner, Parteivorstand der Linken, zeigt sich empört. »Teilzeit ist kein Luxusproblem, sondern oft die einzige Möglichkeit, um erwerbstätig zu bleiben.« Die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser betont auf Nachfrage, dass viele Teilzeitbeschäftigte, meist Frauen, neben der Arbeit Kinder betreuten, Eltern unterstützten oder Pflegebedürftige versorgten. Gerade deshalb müsse der Fokus stärker auf bessere Rahmenbedingungen gelegt werden, die Vollzeitarbeit überhaupt erst möglich machten.

Und auch aus der Wissenschaft gibt es kritische Stimmen: »Wenn man gesamtwirtschaftlich die geleistete Arbeitszeit erhöhen möchte, könnte eine faktische drastische Einschränkung von Teilzeit nach hinten losgehen. Zum einen gibt es Menschen, denen es gesundheitlich oder psychisch zu viel ist, unter den aktuellen Arbeitsbedingungen Vollzeit zu arbeiten. Wenn man diesen Menschen die Teilzeitmöglichkeit nimmt, kann es durchaus sein, dass sie ganz aussteigen«, erklärt Sebastian Dullien, Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. (GEA)