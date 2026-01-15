Appell an Bundeskanzler: Syriens Übergangspräsidenten wieder ausladen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERLIN/FRANKFURT. Mit drastischen Worten appelliert die Gesellschaft für bedrohte Völker nach den Kämpfen in Aleppo an Bundeskanzler Friedrich Merz. Er soll den selbsternannten syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa, der am 19. Januar zu einem Besuch nach Berlin kommt, wieder ausladen. »Al-Scharaa ist kein Staatsoberhaupt, sondern ein Kriegsverbrecher, der für Massenmorde, Vertreibungen und systematische Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist«, sagt der Nahost-Referent der Gesellschaft, Kamal Sido. Seine Einladung nach Deutschland sei ein Affront.

Die Kämpfe um die beiden Stadtteile Sheikh Maksoud und Ahrafieh in der Millionenstadt Aleppo seien abgeflaut, hieß es in Berichten, und die Soldaten der kurdischen Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) hätten sich zurückgezogen. Militärische Kräfte der syrischen Regierung und mit ihr verbündete und der Türkei nahestehende paramilitärische Milizen hätten die Stadtteile eingenommen und Sperrzonen errichtet. Was dort nun vorgeht, ist undurchsichtig.

Ilham Ahmad, die neue Außenbeauftragte der kurdischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien nennt als Grund für die Gewalteskalation in Aleppo unter anderem, dass sie syrische Armee keine einheitliche Truppe sei, sondern sich aus unterschiedlichen Milizen mit unterschiedlichen Führungen und Interessen zusammensetze. So seien beim Vorgehen gegen die kurdischen Kämpfer bei Aleppo auch türkische Truppen sowie islamistische Kämpfer der Terrororganisationen Al-Kaida und des Islamischen Staats (IS) beteiligt gewesen. Für die Angriffe verantwortlich gemacht werden Milizen wie Al-Hamzat, Al-Amshat, Sultan Murad und Nureddin al-Zenki.

Klinik bleibt geschlossen

Während der heftigen Gefechte in den Stadteilen habe es Entführungen, Verhaftungen und Tötungen der überwiegend kurdischen, jesidischen und christlichen Bevölkerung gekommen. Bei den Kämpfen gab es Dutzende Tote und zahlreiche Verletzte auch unter den Zivilisten. Mehr als 160.000 Menschen seien aus den Stadtteilen Sheikh Maksoud und Ahrafieh geflüchtet, in denen etwa 500.000 Menschen wohnen.

Die Hilfsorganisation medico international mit Sitz in Frankfurt meldete, dass im Stadtteil Sheikh Maksoud drei Mitarbeiter ihrer langjährigen Partnerorganisation Kurdischer Roter Halbmond entführt und an einen unbekannten Ort gebracht worden seien. Seitdem gebe es keinen Kontakt mehr zu ihnen. Es handele sich um einen Krankenwagenfahrer, einen Krankenpfleger und den Teamleiter eines orthopädischen Zentrums.

Die internationale Hilfsorganisation »Help – Hilfe zur Selbsthilfe« wiederum hatte ihre medizinische Unterstützung wegen der heftigen Gefechte vorübergehend eingestellt. »Die Kämpfe in Aleppo haben in weiten Teilen der Stadt zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt. Um die Sicherheit unserer Projektteilnehmer und Mitarbeitenden nicht zu gefährden, bleibt eine von Help unterstützte Klinik bis auf Weiteres geschlossen«, berichtet Help-Generalsekretär Dr. Thorsten Klose-Zuber. »Über die Hälfte der medizinischen Infrastruktur in Syrien ist zerstört. Die Schließung der Klinik ist daher ein schwerer Schlag für die Menschen vor Ort, da sie nun gezwungen sind, für eine medizinische Behandlung deutlich weitere Wege auf sich zu nehmen«, schreibt die Organisation Help.

Hintergrund der Auseinandersetzungen ist ein Machtkampf zwischen der Übergangsregierung und den syrischen Kurden. Die Regierung um Al-Scharaa wirft den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) vor, sich nicht wie vereinbart in die reguläre syrische Armee einzugliedern. Die Kurden kontrollieren den überwiegend von ihnen besiedelten Nordosten des Landes, das sogenannte Rojava, die demokratische Selbstverwaltung dieser Gebiete. Am 10. März 2025 hatten sich Al-Scharaa und SDF-Oberbefehlshaber Mazloum Abdi auf ein Abkommen geeinigt, das unter anderem einen landesweiten Waffenstillstand und die Integration der zivilen und militärischen Institutionen der Selbstverwaltung ins neue Syrien vorsieht.

Die Institutionen der kurdischen Selbstverwaltung und ihre Armee SDF sollten bis Ende 2025 in die syrische Zentralregierung und die syrische Armee eingegliedert werden. Doch es gab Schwierigkeiten. Vor allem liegt es am Misstrauen der kurdischen Syrer. Sie werfen Damaskus vor, Zivilisten zu vertreiben und gewaltsam vorzugehen. Sie sehen die vereinbarten Bedingungen zur Eingliederung nicht gegeben.

Die Übergangsregierung in Damaskus forderte die kurdischen Verteidiger dagegen zur Aufgabe und die Zivilisten zum Verlassen der Stadtteile auf. Die Kurden werfen Damaskus vor, die bevölkerungsmäßige Zusammensetzung der Stadtteile verändern zu wollen. Im Hintergrund scheint vor allem die Türkei die Fäden zu ziehen. Ankara geht es um die Entwaffnung der kurdischen Syrer und das Ende der Selbstverwaltung. Die Türkei hatte seit 2016 in mehrere Militäroffensiven in Nordsyrien einen Gebietsstreifen eingenommen und dort eine »Sicherheitszone« eingerichtet. Regelmäßig greift die Türkei die selbstverwaltete Region an, hunderte Zivilisten wurden getötet.

Ankara bezeichnet die kurdischen Milizen, die am Boden die Hauptlast im Kampf gegen den Islamischen Staat geführt hatten, als Ableger der kurdischen PKK in der Türkei und betrachtet sie als Terroristen. In dem besetzten Gebietsstreifen, der zum Gebiet der kurdischen Selbstverwaltung gehört, versucht die Türkei die kurdische Bevölkerung mithilfe dschihadistischer Milizen zu vertreiben. Zu den Zielen gehören Wasserwerke, Ölraffinerien, Elektrizitätswerke, sowie Flüchtlingslager und Krankenhäuser. In den Gebieten der Selbstverwaltung sind auch noch 10.000 ehemalige IS-Kämpfer inhaftiert, 50.000 Familienangehörige leben in Camps. Der IS ist weiterhin mit Untergrundzellen in Syrien aktiv. In der »Sicherheitszone« versucht Ankara viele der während des Bürgerkrieges in die Türkei geflüchtete Syrer anzusiedeln.

Gespräche statt Bomben

Vor Beginn der Kämpfe in den beiden Vierteln von Aleppo, waren diese nach Angaben der kurdischen Selbstverwaltung blockiert und die Versorgung Lebensmitteln und Medikamenten erschwert worden. »Dass die Übergangsregierung in Damaskus die Lage in Aleppo eskaliert, ist wirklich besorgniserregend. Syrien befindet sich in einem komplizierten Übergangsprozess. Wir brauchen jetzt Friedensgespräche, keine Bomben«, sagt Khaled Davrisch, der Repräsentant der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland.

Al-Scharaa hatte nach der Machtübernahme in Damaskus vor einem Jahr zugesagt, die Minderheiten in Syrien, zu denen auch Alawiten und Drusen gehören, zu schützen und am Aufbau des neuen Syrien zu beteiligen. Doch 2025 gab es schwere Massaker an Alawiten und Drusen, verübt durch Milizen, die der neuen Regierung nahestehen. Nun fürchten die Kurden um ihren Status im neuen Syrien. Es besteht die konkrete Gefahr, dass die Kämpfe eskalieren und IS-Kämpfer, die noch nicht überall vollständig verschwunden sind, wieder versuchen werden, größere Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Übergangsregierung in Damaskus kontrolliert bislang zwar einen großen Teil von Syrien, aber nicht alle Regionen. (GEA)