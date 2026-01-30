Anhebung der Tabaksteuer: Auf Kernaufgaben konzentrieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Regierungskoalition erwägt, wegen der notorisch klammen Krankenkassen, die Tabaksteuer um etwa zwei Euro pro Schachtel zu erhöhen. Der Versuch, Haushaltslöcher mit der Sucht der Bürger zu stopfen, ist doch reichlich perfide.

Es ist nicht von der Hand zu weisen: Rauchen erhöht das Risiko ernsthaft zu erkranken. Wer raucht, läuft Gefahr, zur Kostenbelastung für das Gesundheitssystem zu werden. Raucher über die Tabaksteuer an diesen Kosten zu beteiligen, ist zunächst einmal gerechter, als die Kosten der Allgemeinheit aufzubürden. Natürlich nur, wenn diese Steuern dann auch den Krankenkassen zugutekommen. Und die Raucher fleißig weiterqualmen und dabei brav ihre Steuern zahlen.

Auf Kernaufgaben konzentrieren

Der Staat hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach seine Einnahmen erhöht, die er mit der Sucht der Menschen macht. Doch mit jeder Steuererhöhung treibt er weitere Menschen auf den Schwarzmarkt und stärkt damit Schattenwirtschaft und organisierte Kriminalität. Mit Steuern auf Alkohol, Tabak und womöglich bald auch auf Zucker oder mithilfe eines Mehrwertsteuerrabatts auf gesunde Lebensmittel regiert der Staat immer stärker in die Lebensgewohnheiten seiner Bürger hinein. In einer Zeit, in der die Demokratie in der Krise steckt, ist dies sicherlich keine allzu gute Idee. Der Staat täte besser daran, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren und die strukturellen Probleme wie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands anzugehen.

