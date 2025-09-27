Weimer kritisiert geplanten Chefket-Auftritt bei Böhmermann

Bitte aktivieren Sie Javascript

Medien- und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kritisiert eine geplante Veranstaltung mit dem Rapper Chefket im Rahmen einer Reihe von Jan Böhmermann im Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin scharf. Grund ist der vorgesehene Auftritt des Rappers, dem Weimer antisemitische Inhalte vorwirft.

In einem Brief an die Leitung des Hauses, der der dpa vorliegt, schreibt Weimer: »Chefket hat auf seinem Instagram-Kanal ein Foto von sich in einem T-Shirt mit einem Motiv veröffentlicht, das das Existenzrecht Israels in Frage stellt, da der gewünschte Staat Palästina dort auf israelischem Staatsgebiet entsteht und kein Platz für Israel vorgesehen ist.« Dieses Motiv sei nach der Ansicht der Bundesregierung antisemitisch.

Für Weimer eine »Provokation«

»Dass nun ausgerechnet am Jahrestag des Hamas-Anschlags auf Israel am 7. Oktober ein Konzert mit einem Künstler stattfinden soll, der antisemitische Inhalte verbreitet, empfinde ich als Provokation«, schreibt Weimer weiter. Er fordere den Intendanten des Berliner HKW, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, auf, das Gespräch mit dem Veranstalter und den Künstlerinnen und Künstlern zu suchen und »Sorge dafür zu tragen, dass es nicht zu antisemitischen Äußerungen in jedweder Form kommt«.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte der Medien- und Kulturstaatsminister, dass seine Toleranz aufhöre, wo Antisemitismus anfange. »Deshalb sollten die Veranstalter wissen, dass ich als Aufsichtsrat des Hauses der Kulturen der Welt nicht akzeptiere, wenn das HDK für antisemitische Aktionen missbraucht wird.«

Intendant Ndikung: »Böhmermann bei Kuration künstlerisch frei«

Intendant Bonaventure Soh Bejeng Ndikung reagierte in einem Antwortbrief an Weimer: »Es gibt im Haus der Kulturen der Welt keinen Platz für Antisemitismus. Die Programme und die Arbeit der vergangenen Jahre seit meiner Bestellung lassen daran keinen Zweifel zu«, hieß es in dem Schreiben, das der dpa vorlag. »Jan Böhmermann und die Gruppe Royale sind bei der Kuration der Ausstellung sowie des dazugehörigen Programms künstlerisch frei.« Jan Böhmermanns »klare Haltung zur Frage des Antisemitismus« sei öffentlich bekannt und stehe für alle im HKW außer Frage.

Ndikung betonte zudem: »Ich darf Ihnen versichern, dass jedwede antisemitische Äußerung oder Geste auf unserer Bühne nicht geduldet und klar zurückgewiesen wird.« Er teile Weimers Sorge im Hinblick auf den steigenden Antisemitismus und die zunehmende rassistisch motivierte Gewalt in Deutschland.

Die Reihe »Die Möglichkeit der Unvernunft« von Jan Böhmermann soll vom 27. September bis 19. Oktober im Haus der Kulturen der Welt stattfinden. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/DPA Die Reihe »Die Möglichkeit der Unvernunft« von Jan Böhmermann soll vom 27. September bis 19. Oktober im Haus der Kulturen der Welt stattfinden. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/DPA

Die Reihe »Die Möglichkeit der Unvernunft« von Jan Böhmermann (44, »ZDF Magazin Royale«) soll vom 27. September bis 19. Oktober im HKW stattfinden. Geplant sind unter anderem Konzerte, Shows, TV-Aufzeichnungen und Gesprächsrunden. »Die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren gilt es zu weiten, anstatt sie zu verengen«, teilte Böhmermann vorab mit.

Laut dem offiziellen Veranstaltungsprogramm ist der Auftritt von Chefket am 7. Oktober geplant. Weimer selbst ist demnach am 8. Oktober als Gesprächsgast angekündigt.