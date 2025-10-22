Nach Juwelendiebstahl: Pariser Louvre öffnet wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Tage nach dem spektakulären Raub hat der Louvre wieder für Besucher geöffnet. Nach dem üblichen Schließtag am Dienstag konnten Kunstliebhaber damit wieder durch die Säle des größten Museums der Welt schlendern; auf der Homepage waren die Öffnungszeiten ab 9.00 Uhr angegeben.

Die Apollon-Galerie, in der der Einbruch stattgefunden hatte, bleibt jedoch vorerst geschlossen, wie der Sender »France Info« unter Berufung auf das Museum berichtete. Unbekannte Täter hatten am vergangenen Sonntag Kronjuwelen aus der Galerie entwendet. Der Wert der gestohlenen Schmuckstücke wird auf rund 88 Millionen Euro geschätzt. Von den Tätern und der Beute fehlt bislang jede Spur.