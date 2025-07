Mit Merz und Merkel - Auftakt in Bayreuth

Kanzler Merz und seine Frau bei ihrer Ankunft am Festspielhaus.

Großer Auftritt für die Politik zum Start der Bayreuther Festspiele: Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) sowie die frühere Kanzlerin Angela Merkel schritten über den roten Teppich, ehe im Festspielhaus die Neuproduktion der »Meistersinger von Nürnberg« Premiere feierte. 15 Minuten vor Beginn kamen Merz und seine Frau Charlotte an, was sich als perfektes Timing erwies: Bläser aus dem Festspielorchester traten auf den Balkon über dem Königsportal und kündigten mit einigen Takten aus den »Meistersingern« den nahenden Beginn der Aufführung an.

Etwa fünf Minuten später dann die Ankunft Merkels: Die bekennende Wagner-Anhängerin kam gemeinsam mit Ehemann Joachim Sauer und winkte den Schaulustigen zu. Außerdem bei der Bayreuth-Eröffnung dabei: Star-Koch Alexander Herrmann, Schauspielerin Margarita Broich (»Tatort«) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Angela Merkel mit einer Verbeugung begrüßte.