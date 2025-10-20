Louvre bleibt nach Einbruch doch für Besucher geschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das weltberühmte Pariser Museum Louvre bleibt nach dem spektakulären Einbruch für Besucher anders als zunächst angekündigt weiter geschlossen. Wer einen Besuch gebucht habe, erhalte eine Rückerstattung, teilte der Louvre mit. Nach dem Kunstraub am Sonntagmorgen war das Museum evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen worden. Dies sollte unter anderem die Ermittlungen der Polizei in dem riesigen Museum erleichtern. Die Schließung wird nun um einen Tag verlängert.

Die Staatsanwaltschaft spricht von vier Tätern. Die Fahndung nach ihnen und ihrer Beute läuft weiter auf Hochtouren. Die Maskierten hatten den Angaben nach am Sonntagmorgen einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw an der Seite des Museums geparkt.

Diebe entkamen mit acht kostbaren Schmuckstücken

Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock des Museums, wie die Staatsanwaltschaft den Vorgang beschreibt. Dort zerstörten sie demnach mit einem Trennschleifer eine Scheibe, um direkt in den Ausstellungsraum in der Galerie d'Apollon zu gelangen und dort auf Beutezug zu gehen.

Die Diebe entkamen mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen - darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen.